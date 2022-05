Murray protiv Đokovića nakon pet godina: Imam umjetni kuk, a on je prvi. Pa i nemam šanse

Nekadašnji i sadašnji svjetski teniski 'broj 1', 34-godišnjaci Andy Murray i Novak Đoković, u četvrtak će u osmini finala turnira Masters 1000 serije u Madridu odigrati prvi meč poslije više od pet godina.

Đoković je do njega stigao pobijedivši i 18. put u karijeri Francuza Gaela Monfilsa 6-3, 6-2, dok je Murray (ATP - 78.), koji igra s pozivnicom organizatora, svladao 14. nositelja Kanađanina Denisa Shapovalova 6-1, 3-6, 6-2.

U kratkom intervjuu na terenu neposredno nakon tog dvoboja, Murray se osvrnuo na nadolazeći, 37. međusobni dvoboj sa Đokovićem, a prvi nakon finala u Dohi 2017.

- U teoriji ne bih trebao imati nikakve šanse u tom meču. On je svjetski 'broj 1', a ja igram s umjetnim kukom, tako da ne bih trebao imati šansu. No, to je odlična prilika da vidim u kakvoj sam formi i da ponovno zaigram protiv njega

Đoković vodi 25-11 u međusobnim dvobojima, a slavio je i u jedinom koji su odigrali u španjolskoj prijestolnici, finalu madridskog Mastersa 2016.

- Vodili smo mnoge velike bitke tijekom godina na nekim od najvećih svjetskih turnira. Mislim da smo igrali u finalima na sva četiri Grand Slam turnira, igrali smo i ovdje u finalu, ali dugo vremena nisam imao priliku igrati protiv njega. Nisam znao hoću li ikada više dobiti tu priliku, tako da ću uživati, imati fantastičan pristup u meču, dati sve od sebe i vidjeti gdje sam - poručio je Murray koji je protiv Shapovalova, 16. tenisača svijeta, pokazao da još uvijek može igrati na visokoj razini.

- Naporno sam trenirao zadnji pet tjedana i doveo se u dobru formu. Moje je kretanje mnogo bolje nego na početku sezone, što je za moju igru ogromna razlika. Dopušta mi da donosim različite odluke na terenu - zaključio je Murray.

ATP Madrid - 1. kolo

Hubert Hurkacz (POLJ/12) - Hugo Dellien (BOL) 7-5, 6-7 (11), 6-3

Miomir Kecmanović (SRB) - Aleksander Bublik (KAZ) 6-4, 7-5

Botic van de Zandschulp (NIZ) - Pablo Carreno-Busta (ŠPA/16) 6-7 (6), 7-6 (1), 6-3

Roberto Bautista Agut (ŠPA/17) - Jenson Brooksby (SAD) 6-0, 6-2

Christian Garin (ČIL) - Frances Tiafoe (SAD) 6-1, 6-3

Sebastian Korda (SAD) - Reilly Opelka (SAD/15) 6-3, 7-5

MARIN ČILIĆ (HRV) - Albert Ramos-Vinolas (ŠPA) 6-3, 3-6, 6-4

2. kolo

Novak Đoković (SRB/1) - Gael Monfils (FRA) 6-3, 6-2

Andy Murray (VB) - Denis Shapovalov (KAN/14) 6-1, 3-6, 6-2

Carlos Alcaraz (ŠPA/7) - Nikoloz Basilašvili (GRU) 6-3, 7-5

Andrej Rubljov (6) - Jack Draper (VB) 2-6, 6-4, 7-5

