Bivša žena otkrila što je rekla Beckeru prije odlaska u zatvor: Naš sin to ne može razumjeti...

Boris Becker (54) provodi prve dane iza rešetaka otkako ga je britanski sud u petak osudio na dvije i pol godine zatvora zbog skrivanja dva i pol milijuna funti vrijedne imovine nakon što je proglasio bankrot.

Nekadašnji najbolji svjetski tenisač i osvajač šest Grand Slamova smješten je u zloglasni i prenapučeni zatvor Wandsworth star 170 godina u kojem se nalazi 1300 zatvorenika. U njemu bi, kako sada stvari stoje, trebao odslužiti godinu i pol dana kazne.

Lilly Becker, bivša Borisova supruga, dobila je jedan od najtežih zadataka, reći njihovom sinu Amadeusu (12) da mu je otac u zatvoru.

- Nikom ne bih poželjela da kaže 12-godišnjaku da mu otac ide u zatvor. To je bila najteža stvar koju sam morala učiniti. On to nije mogao razumjeti i još ne može. To mi slama srce - otvorila se u emisiji "Piers Morgan bez cenzure".

- Jedva čeka da vidi oca. Tužno je to što nisam mogla da mu ne kažem jer djeca su na internetu. Ali oko sebe ima okruženje koje ga podržava. Rekla sam mu da svi pravimo greške. Mislim da su dvije i pol godine previše. Da, kazna treba biti, ali...

Otkrila je i što je poručila bivšem mužu.

- Rekla sam mu da se vidimo sljedećeg vikenda ako želi da dođemo. Da će sve biti u redu. Zatim sam mu poslala srce. Naravno, voljela bih sa svojim sinom otići u posjetu ako on to želi. Lilian, njegova sadašnja djevojka, javila mi je da je Boris dobro. Ona je prva nazvala da vidi kako je Amadeus. Mi smo velika obitelj i svi se zajedno držimo.

