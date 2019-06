Murray se vraća! Igra s tipom na kojeg se pali njegova majka

Škotski tenisač Andy Murray (32) definitivno se vraća profesionalnom tenisu!

Na Australian Openu obznanio je javnosti da se povlači iz tenisa, ali je na inzistiranje braće Bryan otišao na rekonstrukciju kuka i stanje mu se popravilo. Potvrdio je nastup na turniru u Queensu, ali u konkurenciji parova.

Andy Murray hopes to make his return to competitive tennis in the doubles at the Fever-Tree Championships at Queen's Club later this month.



➡ https://t.co/RHokmIi1VO #bbctennis pic.twitter.com/Lu44U1zTeA