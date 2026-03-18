FINAL FOUR

Mursa zaustavila Mladost i prvi put izborila finale Mevza lige

Piše Davor Kovačević,
Foto: HOS

Osječani su odigrali vjerojatno najbolju utakmicu sezone u uvertiri subotnjeg finala Kupa protiv Mladosti. Za naslov pobjednika Mevza lige igrat će protiv mađarskog Elorea u srijedu

U hrvatskom polufinalu Final Foura Mevza lige u osječkom Gradskom vrtu odbojkaši Murse izborili su premijerno finale ovog regionalnog natjecanja. Mursaši su priredili čak i nemalo iznenađenje pobijedivši zagrebačku Mladost 3-1 (25-20, 22-25, 25-18), odigrali su vjerojatno i najbolju utakmicu sezone, zaustavili favorite iz Zagreba, koji su lagano dobili sva tri dosadašnja dvoboja ove sezone protiv Osječana. No, ovaj su put bili potpuno nadigrani, štoviše, samo zahvaljujući velikoj seriji Ivana Zeljkovića na servisu na 18-13 u trećem setu, izbjegli su i "metlu".

Osječani su bili osjetno dominantniji u bloku (16-6), bolji u napadu (49-46), dok je Mladost bila efikasnija na servisu (10-7). Leo Andrić, korektor Murse, isporučio je 24 poena, a vrhunski je odigrao i Alexandr Buzdugan s 22 poena. Mladost je predvodio Grk Chandrinos (25 poena). Bila je ovo i uvertira za finale Kupa, koji ove dvije momčadi igraju u subotu u Puli.

- Držali smo visoku razinu igre prema dogovoru i igrači zaslužuju sve čestitke. U trećem setu, koji je pripao Mladosti, pritisnuli su nas servisima. Nakon tri ovosezonska poraza od njih sad smo pokazali da se možemo ravnopravno nositi s njima, da možemo i pobijediti, i to je odlična motivacija za finale Kupa Hrvatske Vinka Dobrića, koje se igra u subotu u Puli i gdje su nam Zagrepčani ponovno suparnici - rekao je trener Murse Siniša Gavrančić.

- Razočaran sam, Mursa nas je potpuno nadigrala i čestitam joj na pobjedi. Odigrali su odlično, napali nas od starta jakim servisima, ali nas ni s čim nisu iznenadili, to smo i očekivali. Subotnje finale Kupa prilika nam je da im se odmah revanširamo za ovaj poraz, moramo u Puli puno bolje ući u utakmicu - konstatirao je Toni Kovačević, trener Mladosti.

I u drugom polufinalu favorit je izgubio, mađarski MAV Elore pomeo je austrijsku Zadrugu s 3-0. Finale je u srijedu u Gradskom vrtu od 20 sati. U osnovnom dijelu lige Mursa je pobijedila Mađare 3-2.

