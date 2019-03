Na današnji dan Luka je srušio Messija i debitirao za 'vatrene'

Te 2006. godine svijet se već naveliko divio genijalnosti Lea Messija, tada 18-godišnjem čupavom klincu, a ista ta godina bila je jako važna u karijeri, kasnije se pokazalo, najboljeg hrvatskog nogometaša od neovisnosti - Luke Modrića.

Na današnji dan prije točno dvanaest godina (1. ožujka 2006.) Modrić je debitirao u dresu hrvatske reprezentacije.

I to upravo protiv vjerojatno najboljeg nogometaša u povijesti, Lea Messija i njegove Argentine. Iste one Argentine kojoj je Modrić zabio na Svjetskom prvenstvu u nevjerojatnoj pobjedi 3-0.

On this day in 2006, @lukamodric10 made his Croatia debut.



12 years later, he became the first Croatian to win the Golden Ball at the World Cup 🇭🇷 pic.twitter.com/BeapxZ9jcX