Na današnji dan prije 18 godina Hajduk je osvojio zadnji naslov

Kakva je to fešta bila, fešta kakvu samo Split može prirediti. Tjedan dana ranije Hajduk je odigrao remi s Inkerom u Zaprešiću pa je odluka o naslovu nogometnog prvaka Hrvatske prolongirana za sedam dana, kada je na Poljud u okviru zadnjeg prvenstvenog kola dolazio Varaždin na čijoj je klupi sjedio Ćiro Blažević. Pobjeda je Hajduku osiguravala obranu naslova prvaka i nitko nije sumnjao da će momci u bijelom doći do pobjede.

Prisjetimo se kako je te sezone Dinamo igrao Ligu za opstanak i Hajduku je najveći konkurent za naslov bio "Div iz Zaprešića", u čijim su redovima u toj sezoni igrali Luka Modrić, Vedran Ćorluka... A usput i kurioziteta da je pri vodstvu Dinama 7-0 protiv Zadra u zadnjem kolu njihova utakmica prekinuta u 62. minuti zbog toga što Zadar više nije imao dovoljno igrača u polju...

Bila bi to kruna jedne sjajne Hajdukove generacije, ali i turbulentne sezone u koju je Hajduk startao s Ivanom Katalinićem na klupi, koji je morao odstupiti nakon loših rezultata i europskog posrtanja protiv Shelbournea, pa ga je zamijenio Blaž Slišković. No ni on nije ostao do kraja, kad je pred kraj sezone počeo nizati remije stvar je u svoje ruke preuzeo Igor Štimac i preselio se iz fotelje sportskog direktora na klupu. Štimac je bio neiskusan trener, ali dovoljno mudar da na mjesto pomoćnog trenera/savjetnika postavi Peru Nadovezu, koji mu je pomogao da dovede momčad do naslova prvaka.

Od ranog jutra rijeke navijača slijevale su se prema Splitu, Poljud je bio dobro popunjen, preko 25.000 gledatelja, svi u bijelom, Torcida je pripremila specijalnu koreografiju, a Štimac i Nadoveza su na teren poslali postavu Balić, Blatnjak, Vučko, Vejić, Bartulović, Đolonga, Čačić, Biščević, Bušić, Kranjčar i Leko. Tijekom utakmice ulazili su Grgurović, Lovrek i Munhoz, a na terenu je viđena prava golijada.

Hajduk je zabio šest golova a prvi je zabio Hrvoje Vejić, volejem s desetak metara, neobranjivo već u prvoj minuti te riješio bilo kakve dvojbe oko naslova prvaka, ako ih je i bilo. Hajduk je preko Biščevića, Bušić i Čačića do poluvremena stigao do 4-0, a još dva gola su u drugom dijelu utakmice zabili Lovrek i Kranjčar.

Davno prije nego li je sudac Željko Širić označio kraj utakmice na klupi Hajduka je dobri duh tadašnje momčadi, fizioterapeut Domeniko Sisgoreo izvukao bijele sprejeve kojima su igrači ofarbali kosu jedni drugima, a kad je označen kraj, krenuo je stampedo s tribina na teren, na koji su ušle tisuće navijača kako bi podijelili radost osvajanja još jednog naslova. Bila je to i kruna mandata predsjednika Branka Grgića, pod čijim je vodstvom Hajduk osvojio tri prvenstva, Kup i dva Superkupa.

Zanimljivo je bilo neposredno nakon utakmice kada smo ispred svlačionice presreli tadašnjeg trenera Varteksa Miroslava Ćiru Blaževića i upitali ga je li on novi trener Hajduka, kako se to naveliko pričalo....

- Ma daj sine budi ozbiljan, pa vidi kako su me unakazili, što će vam novi trener pored Štimca - replicirao je trener svih trenera.

No vrlo brzo je na press konferenciji je dao naznaku da je dogovor blizu:

- Dobro otvaranje utakmice, kakvo smo priželjkivali i u nekim drugim utakmicama. Bilo je nakon ovoga samo pitanje koliko šansi ćemo realizirati. Ovaj Hajduk je pravi Hajduk. Ovo je izvanredno uspješna sezona i dat ćete nam malo vremena da se opustimo a onda ćemo dalje. Predsjednik Grgić je pred TV kamerama rekao da će od sutra sve snage usmjeriti da naš Ćiro bude novi trener Hajduka, a ja ću prvi za to dići ruke, maknuti se velikanu trenerskoga posla. Navijači su večeras rekli svoju želju i mi im moramo izaći u susret.

Par minuta nakon toga Ćiro je "popustio"

- Naravno da ću doći. Igor Štimac je napravio jedan podvig koji malo koji klub u svijetu. Duplu krunu. Zamislite sada u kakvoj sam ja ulozi, ja moram po treći put osvojiti naslov prvaka za redom. To je imperativ i sve drugo bi bio promašaj. Na posao se moram baciti već sutra, jer je prekratak period da bi imali pravo da odmah ne reagiramo. Hajduku je imperativ da napravi napokon jedan rezultat u Ligu prvaka koja mu tradicija nalaže. Za tu vrstu ambicije sada treba misliti i oboružati se za takvu vrstu ambicije, a to je što duže u Europi, jer samo tako mogu se prebroditi materijalne teškoće. Gotovo je sigurno da će se uloženo vratiti ako napravimo napor.

Ne mogu da ne pričam o Štimcu. I on je moja velika obaveza. Pratio sam njegov rad, nakon što je preuzeo ekipu. Znao je da osvježio ekipu, osobito me veseli djelovanje Kranjčara koje se može nazvati moćnim. Hajduk ima za ovu vrstu ambicije neke nedostatke u igračkom kadru koje moramo nadomjestiti. Jedno je sigurno da ja znam kako vratiti i ovaj dio publike. Nisam j a taj koji će dijeliti navijače, ali vam obećavam da ću stvoriti igru koju svi priželjkujete, koja će biti hajdučka i koja publiku diže na noge i da ću dobiti naklonost i onih koji nisu skloni - kazao je Ćiro, a kad smo ga podsjetili da je prije sat vremena još bio u dvojbi, replicirao:

- Štimac me uvjerio da je veliki dio publike bio za mene. Onaj transparent me dirnuo i rekao sam sebi da nema smisla da se guram, ali činjenica da je Štimac bio u pravu. Nikad nisam krio životnu želju da budem trener hajduka jer sam rođen za ovakvu vrstu publike i ambicije jer je to jednostavno impresivno kako je to u Splitu. Hajduk je uistinu veliki klub i meni je velika čast da budem trener Hajduka.

Kad preuzimate klub?

- Danas.

Kad se vidimo?

- Sutra u 9.30, u nedjelju prije zore, Ćirin bacač ore.

Bez obzira na sjajan niz trofeja Hajduk se u to vrijeme jako mučio s financijama, nije mogao zadržati momčad niti napraviti značajniji iskorak u Europi a utrka s financijski moćnijim Dinamom ih je jako iscrpila da su nakon te sezone jednostavno potonuli. Štimac je imao zanimljiv plan, odmah nakon završene utakmice Hajduka i Varaždina obznanio je kako će Ćiro Blažević postati trener Hajduka i činilo se kako Hajduk ulazi u jedno trofejno razdoblje. No vrlo brzo je Ćiro ispao od Debrecena, nakon toga otišao s klupe, otišao je i Niko Kranjčar i momčad je trebalo graditi iznova...

U nekoliko navrata nakon toga Hajduk je bio blizu naslova prvaka, no u prvom redu zbog vlastitih slabosti, ali jednim dijelom i zbog ukupnih odnosa koji su nakon 2005. godine vladali u hrvatskom nogometu, nisu se nijednom uspjeli popeti na tron. Još uvijek čekaju i nadaju se da je upravo sljedeća sezona ona koja će ostati upamćena kao šampionska, sezona u kojoj je Hajduk prekinuo crni niz.

