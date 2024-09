Na današnji dan prije 50 godina Dinamo srušio Real u Madridu! 'Pljeskalo nam je 100.000 ljudi'

Možda je bolje da se na velikom stadionu "Santiago Bernabeu" od dresa Reala, višestrukog prvaka Španjolske i prvaka Europe, nije oprostio kapetan Francisco Zocco. U drugoj prilici bit će manje tužno. Jer zagrebački Dinamo pobijedio je Real u igri u kojoj su plavi, posebno u zadnjih dvadesetak minuta, demonstrirali odličan nogomet, čak priredili pravu ekshibiciju, za koju su zaradili obilan pljesak gotovo 100.000 gledatelja.

Tako je u Večernjem listu počeo izvještaj utakmice od prije točno 50 godina. Uz završetak:

"Veliki Real pobijeđen je od jedne mlade i talentirane generacije 'plavih' u igri kakva se samo poželjeti može.

- Rasturit ćemo taj Real! - rekao je u šalji Miljković dan prije utakmice. A eto, ta brzo zaboravljena šala doživjela je svoje neočekivano ostvarenje."

Tog 3. rujna 1974. Dinamo je došao u Madrid kao sparing partner uoči početka sezone na predstavljanje nove momčadi Reala. Došao je trener Miljan Miljanić i zvučna pojačanja Breitner i Netzer. I Dinamo je pokvario feštu pred više od 100.000 gledatelja pobijedivši 4-3.

Dinamova je stranica ovako podsjetila na taj dan uoči okršaja Dinama i Reala u Ligi prvaka 2011. godine:

U Realovim knjigama teško se pronalazi ime Dinamo Zagreb, to je jedan od rijetkih velikana s kojima Modri nikad nisu igrali za bodove ili plasman. I u maksimirskom klubu tek bi povremeno netko otrgnuo iz sjećanja da hrvatski prvak i najtrofejniji gigant Globusa nisu baš totalni stranci, da je Dinamo pobijedio pred 120.000 gledatelja na Santiago Bernabeu. Ali gotovo nitko neće kazati da je zapamtio, ili pronašao u arhivima, kako su se Kraljevi i Plavi zapravo dvaput sastali, a da je ona prva utakmica 16. kolovoza 1970. na turniru u Malagi završila uspjehom Madriđana 4-2.

Kad je Paul Breitner, Nijemac sjajne karijere i britkog jezika, kao promotor finala u Münchenu izvukao u istu skupinu Dinamo i Real, mnoge je asocijacija bacila na 3. rujna 1974. i tu čudesnu večer u kojoj su Zagrepčani gubili 2-0 na poluvremenu golovima sadašnjeg izbornika Furije Vicenta del Bosquea, pa na kraju matirali domaćina 4-3. Dinamo je u to vrijeme bio zapušten klub, njegova momčad stajala je daleko od vrha tablice, opsesivno su htjeli svladati Slobodu iz Tuzle, što još jednom (2-2) nisu uspjeli. Međutim, to su bile godine kad se nedostatak europskih utakmica kompenzirao prijateljskim turnejama i dvobojima, a ime osvajača Kupa velesajamskih gradova iz 1967. još je donekle “zvonilo”.

Glavna provjera Reala uoči sezone, čak 110.000 gledatelja na tribinama Santiaga Bernabeua, „kraljevski“ klub u punom sastavu, sedam postignutih pogodaka i - pobjeda Dinama! Plavi su na današnji dan, 3. rujna 1974., u prijateljskoj utakmici u uvertiri sezone pobijedili Real usred Madrida sa 4-3. Bilo je to nedugo prije rekonstrukcije madridskog stadiona pa se ondje, prema nekim izvješćima, naguralo i više od 110.000 gledatelja, neki su baratali brojem od 128.000...

Bila je to i posebna prilika: predstavljanje tadašnje zvijezde, njemačkoga reprezentativca Paula Breitnera. Zanimljivo, upravo je on 37 godina kasnije, dakle Breitner glavom i (prepoznatljivom) bradom, izvlačio kuglice na ždrijebu skupina Lige prvaka ujesen 2011. I izvukao ceduljicu sa slovom D te tako Dinamo rasporedio u skupinu s – Realom.

Četiri gola Realu usred Madrida... Bila je „poslastica“ za Dinamove drukere. Real je predvodio trener Miljan Miljanić, koji je toga istoga ljeta, neposredno prije dolaska u Real Madrid, bio izbornik jugoslavenske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. „Kraljevi“ su zaigrali u udarnom sastavu:

Garcia Remon, Jose Luis, Camacho, Pirri, Benito, Vitoria (62. Grosso), Aguilar, Breitner, Del Bosque, Netzer, Macanas.

Dinamo je s klupe vodio trener Mirko Bazić, a u plavom su dresu istrčali: Šarović, Bedi (36. Devčić), Jovićević, Miljković, Blašković (46. Tukša), Kuže, Čerček, Mustedanagić, Bonić, Kranjčar (69. Huljić), Senzen.

Real je vodio s 2-0 golovima Vicentea del Bosquea, ali plavi su se trgnuli početkom drugoga dijela, vratili se u igru golom Marija Bonića iz uvježbane akcije i priredili senzaciju. Pogotke su zabili i Ivica Senzen i Veljko Tukša, izjednačio je Aguilar, a Branko Devčić osigurao pobjedu plavima. Na kraju: 4-3 za Zagrepčane!

U jednom je izvještaju s madridske utakmice stajalo:

Real je bolji. Vodi 2-0. Nastavak, ali kakav! Bijelih nema. Plave majice pokrile su travnjak. Lopta klizi od Čerčeka do Tukše, od Tukše do Bonića, od Bonića do Huljića, pa Mustedanagića… Više nije dva za Real. I Dinamo ima 'dvicu'. Uskoro i 'tricu', na Bonićev, Senzenov i Tukšin zgoditak čitava 'lutrija' Devčića. Iskosa, iz prodora, uz korner-crtu, Garcia Remon vadi i četvrtu loptu iz mreže. Zaprepaštenje na tribinama. Netzer i Breitner gube svaki kontakt s loptom. Upali su u vrzino kolo!“

- Kako se ne bih sjećao! - istaknuo je proslavljeni Dinamov napadač Marijan Čerček.

- Em je Real dobio novoga trenera, Miljana Miljanića, em je imao Breitnera i Netzera. Igrali su u najjačem sastavu. Stadion je bio dupkom pun, mi smo došli sat i pol prije utakmice, a na stadionu nije bilo žive duše, nigdje nikoga! Ali dvadesetak minuta prije početka, kad smo došli na zagrijavanje, ostali smo ukopani. Dupkom pun stadion, 110.000 gledatelja, ambijent fenomenalan. Mi smo prije početka jedino mislili o tome da primimo što manje golova. Ispočetka se pokazalo da su nam strahovanja opravdana, jer nije prošlo ni 20 minuta, a već je bilo 2-0 za njih. Ali mi smo proigrali, smanjili na 2-1, u konačnici je bilo nezaboravnih 4:3 za nas – prisjetio se Čerček

Real Madrid - Dinamo 3-4 (2-0)

Madrid, Stadion Santiago Bernabeu. Gledatelja 120.000. Sudac: Urrestarazu (Španjolska)

strijelci: 1-0 - Del Bosque (17), 2-0 - Del Bosque (31), 2-1 - Bonić (46), 2-2 - Senzen (60), 2-3 - Tukša (62), 3-3 - Aguilar (70), 3-4 - Devčić (72).

Real Madrid : Garcia Remon, Jose Luis, Camacho, Pirri, Benito, Vitorio, Aguilar, Breitner, Del Bosque, Netzer, Macanos. trener: Miljan Miljanić

