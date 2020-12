Na Fifi je Modrić kompletniji od Lea Messija i Cristiana Ronalda

<p>Nova Fifa, najpopularnija nogometna simulacija na svijetu, nije naišla na dobru kritiku. Mnogi idu toliko daleko da je nazivaju groznom. U Fifi 21 najveća je zamjerka to što se videoigra gotovo uopće ne mijenja, a fanovi nisu zadovoljni ni ocjenama pojedinih igrača.</p><p>Portal GiveMeSport odlučio je u suradnji sa statističkom platformom <strong>Futhead </strong>sastaviti listu najkompletnijih nogometaša s obzirom na njihove ocjene u novoj Fifi. Dakle, gledao se omjer atributa šutiranja, driblinga, preko fizičkih i defenzivnih mogućnosti. </p><p><strong>Pogledajte video: Modrićevo veliko srce</strong></p><h2>Lista 25 najboljih nogometaša ukupno:</h2><p>Hrvatski kapetan i veznjak Reala Luka Modrić našao se na <strong>visokom </strong>13. mjestu. Rekli bismo, pa tu mu je negdje i mjesto. Iako, ono što bude u oči jest to što su Lionel Messi i Cristiano Ronaldo daleko od vrha.</p><p>Jasno je kako igračima poput Messija i Ronalda obrambene ocjene jako srozavaju ukupnu ocjenu, ali baš da su Acuña, Telles, Nainggolan i Wijnaldum ispred njih... E, to je već teže za prihvatiti. Bilo kako bilo, Modrić je i na ovoj simulaciji ostao jedan od najcjenjenijih.</p>