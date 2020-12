Modrić: Teško je, igramo jednu dobru pa dvije loše. I tako opet

"Kraljevski klub" na pragu je ispadanja iz Lige prvaka te su porazom od Šahtara doveli u pitanje plasman u osminu finala Lige. Bio je to njihov drugi poraz od Šahtara. Modrić ne zna što je tomu razlog

<p>Hrvatski nogometni reprezentativac <strong>Luka Modrić</strong> (35) smatra kako se Real Madrid nalazi u "jako teškoj situaciji" u Ligi prvaka te da njegovi igrači gube samopouzdanje kada protivnik povede. </p><p>Real Madrid je u utorak izgubio s 2-0 na gostovanju kod Šahtara pa mu je za prolazak u osminu finala u zadnjem kolu grupne faze potrebna pobjeda na domaćem terenu protiv vodeće <strong>Borussije Mönchengladbach.</strong></p><p>- Ovo je jako teška situacija - izjavio je 35-godišnji Modrić u obraćanju medijima.</p><p>- Real Madrid je već dokazao da je na razini zadatka kada nam je potrebna pobjeda. To sada moramo nanovo pokazati na terenu, jer same riječi ništa ne vrijede - dodao je.</p><p>Borussia Mönchengladbach ima osam bodova, Šahtar i Real Madrid po sedam, a Inter pet bodova.</p><p>- Teško je objasniti što nam se dogodilo nakon prvog poluvremena u kojem smo bili prilično dobri i stvarali prilike. Nismo zabili gol, a kad smo primili i drugi počeli smo igrati neku drugu utakmicu - rekao je Modrić o porazu od Šahtara.</p><p>Ukrajinci su zabili golove u 57. i 82. minuti i tako opet došli do pobjede nad prvakom Španjolske. U Madridu je Šahtar u prvom kolu slavio 3-2.</p><p>Madridsku momčad potresla je rezultatska kriza. Real je u posljednjih pet utakmica izgubio triput, a prošli vikend je kao domaćin izgubio od Alavesa 2-1 u španjolskom prvenstvu.</p><p>- Kada protivnik povede ne stojimo dobro, gubimo samopouzdanje te više ne igramo onako kao što smo igrali dok nam nisu zabili gol. U drugom poluvremenu smo, nakon primljenih golova, postali nervozni. To je potrebno promijeniti, trebamo naći rješenje za to. U takvim situacijama moramo biti bolji - upozorio je Modrić, najstariji igrač u svlačionici madridskog kluba.</p><p>- Nedostaje nam kontinuitet dobrih utakmica kojeg smo uvijek imali. Sada odigramo jednu sjajnu utakmicu, dvije loše, pa jednu dobro, zatim dvije loše... Moramo što prije vratiti kontinuitet dobrih igara - dodao je kapetan hrvatske reprezentacije.</p><p>Osvajač "Zlatne lopte" u 2018., koji je protiv Šahtara odigrao cijelu utakmicu, osjetio je nemoć svoje momčadi u fazi napada.</p><p>- Stvaramo prilike no jako teško zabijamo. Kad ne zabijemo, stvari nam se počinju komplicirati. To je tako, ovo je nogomet, a ne matematika. Sada je potrebno pozitivno gledati na ono što dolazi jer nam je u Ligi prvaka ostala još jedna utakmica pa ćemo se boriti do kraja - poručio je.</p><p>Real Madrid je tri puta zaredom osvojio Ligu prvaka od 2016. do 2018., a sada mu prijeti ispadanje već u grupnoj fazi natjecanja. Trener Zinedine Zidane je u utorak izjavio da ne namjerava odstupiti.</p>