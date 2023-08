Na Igrama mladih nastupili su i Sandra, Blanka, Ćorluka, Šarić...

Plazma Sportske igre mladih prilika su svima da se okušaju u jednoj od deset sportskih disciplina, a mladi sportaši pravi su dokaz kako se trud i upornost isplate u gradnji sportskog uspjeha. Ambasadori Igara, prijatelji SIM-a, te širenje sportskih vrijednosti, tolerancije i fair playa poticaj su djeci i mladima da se bave sportom.

U Splitu se od 21. do 26. kolovoza održava Međunarodna završnica, na kojoj će se natjecati djeca i mladi iz tri zemlje u kojima su Igre aktivne: Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. Donosimo neke od najljepših sportskih priča.

Vatreni zmajčeki iz Preloga treću su godinu zaredom prvaci Hrvatske u graničaru, ali i prošlogodišnji međunarodni prvaci. Borna Bukal, Zara Golubić, Gabriel Madić, Martina Sabol, Ivan Lukačić, Vida Levačić, Adrian Švenda i Lara Slamek s voditeljicama Silvijom Kosec i Emom Mikloškom putuju u Split na Međunarodnu završnicu. Sportske igre mladih omogućile su nam da se za igru graničara pročuje diljem Lijepe Naše, a i šire.

- Uspomene na natjecanja u gradu Prelogu, Rijeci i Splitu ostat će nam trajno u sjećanju. Jedna od najvrednijih uspomena iz Sportskih igara mladih je druženje i sklapanje novih prijateljstava. Temelj sudjelovanja u igri je razvijanje fizičke aktivnosti i promoviranje zdravog načina života, a to je u današnje vrijeme izuzetno važno za mlade. Igra graničara je timski sport koji razvija kod djece suradnju, komunikaciju, natjecateljski duh, taktičko promišljanje i timski rad za postizanje što boljih rezultata. Tim pod nazivom Vatreni zmajčeki ostvario je jedini u povijesti tri puta zaredom prvo mjesto na državnom natjecanju i dva puta na međunarodnom natjecanju. Ova natjecanja pridonijela su izgradnji samopouzdanja i pozitivnom stavu prema sportu te nas naučila fair playu - rekla nam je voditeljica ovog prekasnog tima, njihova razredna učiteljica Silvija Kosec, koja s puno žara i borbe napornim treninzima ulijeva toj mladoj ekipi motivaciju i želju za osvajanjem što boljih rezultata.

Ivan Močić, mladi šahist, ove će godine u sklopu programa svečanog zatvaranja 27. Sezone Plazma Sportskih igara mladih natjecati se za titulu međunarodnog prvaka. Ivan će imati priliku zaigrati šah na Rivi sa šahovskim velemajstorom Darmenom Savdakasovim, a predvođeni su Arkadijem Dvorkovičem, predsjednikom Svjetske šahovske organizacije (Fida).

- Za Sportske igre mladih vežu me uspomene na prvi doticaj sa šahom i turnirima. Jedan od prvih turnira koji sam igrao bio je na igrama u Splitu 2020. godine, a bile su i među većim turnirima koje sam u početku igrao. Igre me svake godine vesele i daju mi uvijek novi poticaj da još više treniram. Sviđa mi se sve oko SIM-a i jako im se veselim, pogotovo još kad osvojim prvo mjesto - rekao nam je Ivan.

Bruna Borovec, mlada stolnotenisačica, osam je godina zaredom sudjelovala na Sportskim igrama mladih i svih godina osvajala je medalje, pa je tako i državna prvakinja 2023. godine u stolnom tenisu.

- Igre su mi bile među prvim turnirima koje sam igrala, na prve Igre sam došla nakon samo godine i pol treniranja, a najvažnije što sam usvojila je uvijek fair play, zabavna igra bez obzira na rezultat i puno druženja. Nadam se da sam svojim uspjehom potaknula djecu i druge da i oni sami idu na Sportske igre mladih, da se općenito bave više sportom i ne odustaju od toga što žele.

Na Plazma Sportskim igrama mladih sudjelovati mogu svi, od 6 do 18 godina, a mladi često sudjeluju u Igrama pomažući na sportskim terenima. Volontirajući, mladi pomažu i educiraju se o organizaciji sportskih događaja, natjecanja i radu s djecom. Taj put prošla je i Hana Kroužil, koja je danas mlada ambasadorica Plazma Sportskih igara mladih.

- Najljepše uspomene koje me vežu za Sportske igre mladih su stvaranje novih prijateljstava s ljudima iz svih dijelova Hrvatske, ali i drugih zemalja te, naravno, odlazak na more. Stolnim tenisom sam se počela baviti u prvom razredu osnovne škole te mi je to bio prvi doticaj sa sportom, ali natjecati se na državnim i međunarodnim završnicama Sportskih igara mladih bilo je posebno iskustvo. Na Sportskim igrama mladih naučila sam o važnosti fair playa, zdravog života i bavljenja sportom te shvatila koliko sport i tjelesna aktivnost imaju pozitivan utjecaj na mene - rekla nam je Hana i dodala:

- U sredini u kojoj živim djeca su prepoznala stolni tenis kao sport kojim bi se željela baviti te je postao popularniji, a uspjehe koje sam postigla u sedam godina natjecanja na Sportskim igrama prepoznali su Grad i Županija te sam dobila razna priznanja. Djeci koja još nisu bila na Igrama poručujem da se svakako prijave na Sportske igre mladih jer je to odlična prilika za druženje i stvaranje prijateljstava s drugom djecom iz svih dijelova Hrvatske, ali i regije. Biti dio ove priče je zaista poseban osjećaj.

Mnogobrojne poznate osobe i vrhunski sportaši sudjelovali su u mladosti na Plazma Sportskim igrama mladih, među njima su Sandra Perković, Vedran Ćorluka, Filip Krovinović, Blanka Vlašić, Dario Šarić, Mario Pašalić, Darijo Srna..., a ambassador je i Luka Modrić, jedan od najboljih nogometaša današnjice. Tko zna, možda na Međunarodnoj završnici gledamo neke od budućih sportskih zvijezda.

Nema odustajanja u životu

’Naučili smo kako igrači u timu mogu zajedno disati i boriti se za pobjedu, što je i vrijednost života - ne odustati na bilo kakvoj prepreci’, rekla je Silvija Kosec.

Zbog Igara sam nastavio sa šahom

’Igre su mi dale veliki poticaj da se nastavim još više baviti šahom. Pozivam sve da se uključe u bilo koji sport i steknu nova prijateljstva’, kaže Ivan Močić.

Prijavite se i skupljajte uspomene

’Djeca koja još nisu bila na Igrama ne znaju što propuštaju. Puno zabave i druženja te odličnu atmosferu. Preporučujem im da se prijave za sljedeće kvalifikacije u bilo kojem sportu i da skupljaju uspomene u Splitu’, kaže Bruna Borovec.

U sportu pronađite uživanje i zabavu

’Nadam se da sam kao sportašica svojim uspjesima potaknula djevojčice i dječake da se bave sportom te da u njemu pronađu uživanje i zabavu, ali i da daju sve od sebe na natjecanju’, kaže Hana Kroužil.