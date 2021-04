Na prvoj humanitarnoj utrci Memorijal Tade Opačka na zagrebačkom jezeru Bundek okupilo se oko 150 trkača svih uzrasta. Osim dobre zabave, cilj utrke bio je sakupiti što više novca za pomoć obitelji Arbutina, čiji je dom stradao u potresu.

Zabavno je bilo gledati mališane od tri do šest godina kako se utrkuju na 100 metara, dok su oni stariji (7 do 10 godina) trčali 300 metara, a oni od 11 do 14 godina 600 metara. Svi su dobili startne pakete, a najbržih troje na svakoj utrci i medalje.

Na utrci građana dugoj 4,2 kilometra prijavilo se 70-ak natjecatelja pa su startali u tri grupe, s vremenskim odmakom od nekoliko minuta, zbog epidemioloških mjera. Svi natjecatelji su dobili startne pakete sponzora, majice i medalje, a najbrži su bili Marko Horvat u muškoj i Magdalena Beclin u ženskoj konkurenciji.

Glavna je utrka bila na stazi dugoj 12,6 km i također su svi trkači dobili startne pakete sponzora, majice i medalje. Pobijedili su Jura Šurbat i Meri Matušan.

- Kao humanitarna udruga iznimno smo zadovoljni kako smo uspjeli organizirati ovu utrku jer sve do nekoliko dana prije nismo znali hoće li se utrka moći održati zbog situacije s korona virusom. Kako je ovo prva utrka koju organiziram, a organiziram je sama sa svojih petero djece, zahvaljujem svima koji su mi pomogli i svim trkačima koji su se odazvali i sudjelovali na ovoj humanitarnoj utrci i što smo zajedničkim snagama prikupili oko 13.000 kuna da pomognemo obitelji Arbutina - rekla je Monika Opačak, supruga nedavno preminulog hrvatskog ultramaratonca Tadije Opačka.