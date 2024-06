Na ovom Euru je bitno imati što bolju gol razliku. Evo zbog čega

Hrvatska je loše otvorila Europsko prvenstvo u Njemačkoj i primila tri gola od Španjolske u prvom poluvremenu. Naravno, dvije pobjede do kraja bi nam bez previše muke otvorile put do nokaut faze, no što ako nam se potkrade još koji kiks? Onda bi nam plasman u osminu finala bio otežan, ali ne neuhvatljiv.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:29 Berlin: Najveća hrvatska zastava prvi put razvijena u punom opsegu | Video: 24sata/Pixell

Jer ovo Europsko prvenstvo je specifično po tome što čak četiri najbolje trećeplasirane momčadi idu dalje, a kada dođe do konačne raspodjele i računanja tko je zadovoljio kriterije popunjavanja ta četiri mjesta, presudit će gol razlika.

Gol razlika za mirne živce

Što znači da bi Hrvatska, primjerice, s tri boda mogla proći dalje, a u tom slučaju bi itekako odlučivala što bolja gol razlika. Nije isključeno da se to dogodi i s četiri boda, primjerice da pobijedimo Albaniju i remiziramo s Italijom. I tada bi gol razlika itekako mogla odlučivati, a paniku bi smirila da je ona što bolja.

Ne bismo trebali očajavati, prilike ima na pretek. Skupina B u kojoj se, uz nas, nalaze Španjolska, Italija i Albanija grupa je u kojoj je najmanja mogućnost da trećeplasirani ne prođe dalje. Samo 29 posto šanse je da pozicija broj tri u skupini neće voditi u nokaut fazu natjecanja.

Poznato je koji su nam najizgledniji protivnici u nokaut fazi natjecanja. Na prvom mjestu nalazi se Mađarska s 13 posto, potom slijede Švicarska s 12, Njemačka i Škotska 11 posto. Mogućnost da ćemo se susresti s Belgijom i Portugalom je 9 posto, Ukrajinom 7, Češkom i Turskom 6.

POGLEDAJTE VIDEO: