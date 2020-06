Na-po-kon! Čudesni Liverpool ruši rekorde, a večeras može postati prvak nakon 30 godina

Ako ste navijač Hajduka i nepodnošljiva vam je muka čekanja na naslov 15 godina... Zamislite da navijate za Liverpool. Tri desetljeća čekanja! Koje bi, ako City kiksa kod Chelseaja, moglo završiti: večeras

<p>Dobar dio onih kojima je Liverpool na srcu (a govorimo o: milijunima navijača) danas će proslaviti prvi engleski naslov voljenog kluba. Mnogi od njih - s djecom. Jer ako imate 30 godina onda ste se rodili u godini u kojoj se slavlje Liverpoolovog osvajanja titule prvaka Engleske dogodilo zadnji put. Prije tri desetljeća!</p><p><strong>VIDEO: LOVREN LUD OD SREĆE, NASLOV JE TU!</strong></p><p>Od 1990. do danas raspali su se imperiji, stvorile brojne nove države, odrasle generacije, mladići i djevojke postali djedovi i bake, a Liverpool je - trpio podsmijeh doslovno cijelog nogometnog svijeta. I čekao. Sada će postati prvak. Ako Manchester City ne pobijedi na Stamford Bridgeu: možda već večeras.</p><p>Poznata je 'ljubav' Nijemaca i Engleza, ali u gradu Beatlesa i nogometa morao je doći jedan 100%-ni, karizmatični Nijemac da Liverpoolu vrati i titulu europskog prvaka (prošle godine, trijumf nad Tottenhamom u finalu Lige prvaka) i naslov engleskog šampiona. Heroj lučkog grada za sva vremena, veliki <b>Jurgen Klopp</b>.</p><p>Sjenu na sve baca pandemija korona virusa. Najveća fešta koju je Liverpool ikad vidio ne bi se smjela dogoditi, na nju se ne smije ni pomisliti, ali realno: nemoguće je zamisliti situaciju u kojoj more navijača u crvenim dresovima slavi samozatajno, kod kuće. Valjda preko Zooma ili FaceTimea, samo objavama na Twitteru, Facebooku i Instagramu.</p><p>Čim se dogodila jedna lošija utakmica, napadačka jalovost prošle nedjelje u gradskom derbiju s <strong>Ancelottijevim</strong> Evertonom, ama baš svaki kritičar je izronio i opleo po Liverpoolu. Odgovor? Nogometna rapsodija na Anfieldu protiv Crystal Palacea, 4-0 i utakmica u kojoj se gost po prvi put uopće nije sastao s loptom u šesnaestercu Redsa. Abnormalna dominacija! I to ne protiv nekih amatera nego devetog kluba Premiershipa.</p><p>Ako City ne kiksa kod Chelseaja u sljedećem kolu za tjedan dana na rasporedu je: Man City vs Liverpool. Naslov će osvojiti, to znamo već mjesecima, samo je pitanje dana.</p><p>I ne "samo" osvojiti nego zaslužiti dominacijom kakvu niti jedna od najjačih europskih liga nije doživjela. Liverpool danas ima 23 boda više drugoplasiranog Cityja, a u 31 utakmici pobijedio je 28 puta. Arsenalovi 'Nepobjedivi' nisi imali ni taj jedan poraz koji Redsi (zasad) imaju ove sezone, ali biti na vrhu takve lige kao što je Premiership sa tolikom bodovnom prednošću... Nedoživljeno.</p><p>A sve, naravno, i uz hrvatski pečat. Prije dvije godine igrao je finale Svjetskog prvenstva, prošle je osvojio Ligu prvaka, a ove će povijesni naslov prvaka Engleske proslaviti <strong>Dejan Lovren</strong>, stoper hrvatske nogometne reprezentacije.</p><p>- Kako god završilo u Londonu, kolo kasnije, utakmica Manchester City vs Liverpool, e to je obavezno 'štivo' za ama baš svakog nogometnog zaljubljenika na svijetu! A ja ću gledati Chelsea vs Man City ne da čekam i pripremam slavlje nego kako bih gledao City na iskušenju sa tako jakim protivnikom kao što je Chelsea i pripremio naše gostovanje u sljedećem kolu - najavio je Klopp.</p><p>Nije samo stvar čekanja dugog tri desetljeća nego je i način na koji je naslov osvojen nakon toliko dugo vremena - jedinstven, kolosalan i za povijest.</p><p>Čudesni Kloppov Liverpool... Danas su tu, svaki tjedan ih gledamo kako igraju i možda zaboravljamo. To je: jedna od najboljih momčadi svih vremena!</p>