Sjajne su vijesti stigle za hrvatsku odbojku u utorak kasno poslijepodne iz sjedišta Europske odbojkaške federacije (CEV) u Luksemburgu, gdje su i muška i ženska reprezentacija Hrvatske uvrštene u Zlatnu skupinu Europske lige za 2022.

I dok su hrvatske odbojkašice već nekoliko sezona u toj Zlatnoj skupini, odbojkašima se sada ukazala prilika uskočiti u elitni rang europske odbojke.

Nakon što su pokazali dobre igre ovo ljeto u Srebrnoj skupini te nakon što je Sjeverna Makedonija koje je izborila pravo igranja u Zlatnoj skupini odustala od nastupa među elitom, izbor je pao na Hrvatsku.

Druga sjajna vijest je da će Hrvatska ujedno biti i domaćin završnog Final Four turnira za odbojkaše, 18. i 19. lipnja iduće godine.

O svemu više stručni tajnik Hrvatskog odbojkaškog saveza Frane Žanić, koji je zajedno s direktoricom Valentinom Bifflin nazočio sastanku u Luksemburgu, s ponosom kaže:

- Ovo je prilika kakva se ne ukazuje svaki dan, stoga je logično da smo je objeručke prihvatili. Ulazak u Zlatnu skupinu Europske lige za našu mušku odbojku strahovito mnogo znači jer nam se na ovaj način otvara i put ka ulasku u Top 12 europskih reprezentacija. Po novom sustavu bodovanja možemo samo napredovati, a sastav reprezentacije koju trenutno imamo zalog je da možemo ostvariti odlične rezultate. Iduće godine odbojkaše očekuje dakle Zlatna liga, u kojoj igramo u skupini B zajedno s Ukrajinom, Bjelorusijom i Španjolskom te kvalifikacije za Europsko prvenstvo. S obzirom na to da smo domaćini Final Foura, automatski smo i izborili plasman na završnicu, a ulaskom u samo finale otvara nam se i mogućnost igranja Chalenger turnira, što su ujedno i kvalifikacije za prestižnu Ligu nacija.

U konkurenciji odbojkašica domaćinstvo Final Foura je dodijeljeno Ukrajini, a s Hrvatskom skupini B su reprezentacije Češke, Slovačke i Bjelorusije.

Također, treba reći i da je Hrvatska domaćin Challenger turnira odbojkašica u srpnju, izlučnog natjecanja za Ligu nacija te da će muška i ženska odbojkaška reprezentacija u najjačem sastavu sudjelovati i na Mediteranskim igrama u Alžiru, krajem lipnja.

- Sve to je plod našeg dugogodišnjeg ulaganja u hrvatsku odbojku i partnerskog odnosa s Europskom odbojkaškom federacijom. Mi smo se već do sada nebrojeno puta pokazali kao dobri organizatori i još bolji domaćini mnogim natjecanjima pod ingerencijom CEV-a, tako da smo tu stekli rejting i više se ne moramo dokazivati. Posljednje je bila organizacija jedne od skupina Europskog prvenstva za odbojkašice, što je ponovno bilo profesionalno napravljeno. Ulazak odbojkaša u Zlatnu skupinu Europske lige bila je naša želja, da se na neki način izjednače s odbojkašicama, i sada nam je to uspjelo. Mislimo da imamo i jednu i drugu reprezentaciju respekta vrijednu, i da obje mogu polučiti sjajne rezultate. A ovo će ljeto biti prilike za to, jer osim Zlatne skupine Europske lige, odmah nakon toga slijede Mediteranske igre, gdje smo našem HOO-u obećali nastupiti u najjačem sastavu, pa ženski Challenger te kvalifikacije za EP. Dakle, ponovno ćemo imati jedno dugo, toplo, radno ljeto, čega se ne bojimo već se radujemo - poručio je predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Ante Baković.

Zlatne skupina Europske lige odbojkaša

Skupina A: Turska, Portugal, Slovačka, Danska

Skupina B: Ukrajina, Španjolska, Bjelorusija, Hrvatska

Skupina C: Belgija, Češka, Estonija, Latvija

Raspored hrvatskih odbojkaša u Zlatnoj skupini B Europske lige :

1. kolo (25. 5.): Hrvatska - Ukrajina

2. kolo (28/29. 5.): Hrvatska - Bjelorusija

3. kolo (1. 6.): Hrvatska - Španjolska

4. kolo (4. 6.): Španjolska - Hrvatska

5. kolo (8. 6.): Bjelorusija - Hrvatska

6. kolo (11./12. 6): Ukrajina – Hrvatska

Zlatne skupine Europske lige odbojkašica

Skupina A: Bugarska, Francuska, Španjolska, BiH

Skupina B: Hrvatska, Slovačka, Bjelorusija, Češka

Skupina C: Azerbajdžan, Ukrajina, Rumunjska, Mađarska

Raspored hrvatskih odbojkašica u Zlatnoj skupini B Europske lige :

1. kolo (25. 5.): Hrvatska - Češka

2. kolo (28/29. 5.): Hrvatska - Slovačka

3. kolo (1. 6.): Hrvatska - Bjelorusija

4. kolo (4. 6.): Bjelorusija - Hrvatska

5. kolo (8. 6.): Slovačka - Hrvatska

6. kolo (11./12. 6): Češka - Hrvatska