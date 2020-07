Na rubu tučnjave: Urugvajac se unio Rebiću u lice i prijetio mu!

Hrvatski nogometni reprezentativac izašao je iz igre u pobjedi Milana kod Sampdorije na poluvremenu, kao i Ramírez koji mu je u tunelu rekao: "Pripazit ću na tebe u drugom dijelu"

<p><strong>Ante Rebić</strong> (26) odigrao je solidno poluvrijeme protiv Sampdorije u pobjedi 4-1, na samom početku asistirao je Zlatanu Ibrahimoviću (38), ali ga je trener Stefano Pioli ostavio u svlačionici na poluvremenu.</p><p>Nije to toliko neuobičajen prizor ove godine, Ante je borben i rastrčan, kod njega nema kalkuliranja i zna se potrošiti prije kraja utakmice pa tražiti zamjenu. No ovaj put u Genovi je razlog bio drugačiji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rebićeva inicijacija u Milanu s Grdijem</strong></p><p>Na samom kraju prvog poluvremena Rebić se pokoškao na terenu s Urugvajcem <strong>Gastónom Ramírezom</strong> (29). Igrač Sampdorije imao mu je nešto prigovoriti i unio mu se u lice, a Imoćanin nije ostao dužan.</p><p>Nakon nekoliko sekundi u kojima se nije marilo za distancu, Rebić je otrčao, a Ramírez pokušao inscenirati udaranje. Sudac <strong>Fabrizio Pasqua</strong>, pak, nije isključio Antu, već mu je pokazao samo žuti karton.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/sonosal_amoroso/status/1288541440419692545" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Ali tu nije bio kraj prepirkama između Hrvata i Urugvajca. Kako prenosi Sky Sport, Ramírez mu je u tunelu stadiona Luigi Ferraris rekao:</p><p>- Pripazit ću na tebe u drugom poluvremenu!</p><p>Trenerima Pioliju i Claudiju Ranieriju bilo je očito jasno da to neće dobro završiti pa su obojicu zamijenili prije povratka na teren.</p><p>Ni Ramírez ni Rebić ne brinu previše o suspenzijama. Urugvajac je u karijeri dobio šest crvenih kartona, a Hrvat osam.</p><p>Nedavno je Ante pocrvenio u polufinalu Kupa protiv Juventusa, a zbog isključenja u posljednjoj utakmici za Eintracht prošlog ljeta u kvalifikacijama Europske lige kažnjen je s čak pet utakmica. No dobra bi mu vijest mogla biti što će "rossoneri" morati u Europsku ligu iz drugog pretkola pa bi se, prođu li u skupine, mogao vratiti u trećem kolu.</p>