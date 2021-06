Profesionalni kanu košta 2800 eura, a godišnje trebam jedan čamac. Srećom, sve moje troškove financiraju HOO i naš savez, tako da ja ne plaćam ništa. Svaki čamac se dosta troši na tim divljim vodama, staze su napravljene od kamenja, pa vi kanu dosta izudarate u jednoj godini, nije to kao u veslanju, priča nam Matija Marinić (30).



Hrvatska će na Olimpijskim igrama u Tokiju imati svog predstavnika i u kanuu. Zagrepčanin Matija Marinić po prvi je puta u karijeri osigurao nastup na Olimpijskim igrama, pa se sada svakodnevno priprema za nastup u Tokiju. Ali, što je jednog mladog dječaka iz Zagreba privuklo ovom sportu?



- Otac me nagovorio da se isprobam u kajaku, on je prije znao veslati po Savi. I odmah mi se svidio taj sport. Dugo sam bio u kajaku, a kako sam onda dosta izrastao prebacio sam se na kanu koji je ipak više prilagođen za visoke ljude poput mene. I da, danas često možete negdje pročitati kako sam kajakaš, ali ja sam kanuist - sa smiješkom nam kaže Matija Marinić, pa nastavlja:



- Meni je tata bio vaterpolski trener, pa je to bila moja prva sportska ljubav. Vaterpolo sam počeo trenirati već s četiri ili pet godina, još prije osnovne škole, a tu sam se zaljubio u vodu. Evo, sa sportom sam tako počeo u vodi, a profesionalnu karijeru na kraju napravio na vodi. Kao klinac sam probao i košarku i nogomet, još i neke druge sportove, ali sve to je bilo kratkog vijeka.