<p>Nogometaši <strong>Osijeka</strong> u Gradskom vrtu u posljednjem kolu HNL-a protiv <strong>Lokomotive</strong> love povijesni plasman u kvalifikacije Lige prvaka, a ni zabrana HNS-a zbog pogoršanja epidemiološke situacije nije mogla spriječiti navijače da dođu u Gradski vrt.</p><p><strong>POGLEDAJTE JAVLJANJE UŽIVO:</strong></p><p>Doduše, na stadion nisu smjeli, ali zato su najbliže što mogu biti - tik iza istočne Kohortine tribine u Wilsonovoj ulici. Nije tu samo Kohorta, nego i obitelji s djecom.</p><p>Najvatreniji navijači Osijeka oko 20 sati krenuli su od svoga sjedišta na Tvrđi do Gradskog vrta u korteu i uz pjesmu i bakljadu pjevali navijačke pjesme i one uvredljive po vodstvo saveza.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Atmosfera u Osijeku</strong></p><p>Neki na svaki način pokušavaju vidjeti utakmicu.</p><p>Klub je smislio alternativu i organizirao fan zonu s velikim videozidom. Neki od navijača putem videopoziva pozvali su prijatelje kako bi uz njih mogli pratiti utakmicu, a zbog korona virusa nisu mogli doći gledati je uživo.</p><p>Ni komarci ovim vatrenim navijačima nisu smetali iako je stadion okružen zelenilom pa ih je mnogo kako je to tipično za Slavoniju.</p><p>- Ma nema zabrinutosti, pobijedit ćemo. Vjerujemo u naše igrače, zato smo ih i došli podržati - rekao je nakon poluvremena bez golova <strong>Krešimir </strong>(35) koji je na utakmicu poveo i svoga sina, strastvenog navijača Osijeka.</p><p>- Atmosfera je fenomenalna! Vidio sam kako su navijači Kohorte išli prema stadionu u korteu, a uz njih i roditelji sa svojom djecom i drugi navijači sa svih strana ulica. Uzvikivali su i bodrili igrače. Žao mi je što ne mogu biti uz druge navijače - rekao nam je konobar iz restorana koji se nalazi vrlo blizu stadiona pa se i u njemu mogu čuti uzvici navijača.</p><p>Kohorta je na stadionu bila na posljednjem treningu u petak i poželjela sreću izabranicima Ivice Kuleševića.</p><p> </p>