Nadal je spreman za povratak! Igrat će na Australian Openu

Rafael Nadal (37) igrat će na Australian Openu, otkriva direktor turnira Craig Tiley! Osvajač 22 Grand Slama upravo je u Melbourneu i odigrao posljednji meč, a sada sprema veliki povratak.

- Možemo ekskluzivno otkriti da će se Rafa vratiti. Više smo puta razgovarali posljednjih nekoliko dana i potvrdio mi je da će se vratiti. Uzbuđeni smo zbog njegovog dolaska, to je sjajno - kaže Tiley.

Podsjetimo, legendarni je Španjolac, danas 240. tenisač po renkingu, početkom lipnja obavio operaciju lijevog kuka. Prijetio je i kraj karijere, što ne bi bio veliki šok obzirom na godine i sve što je postigao u karijeri, ali Nadal jednostavno još uvijek nije spreman reći posljednje "zbogom" tenisu. Iako je svjestan da se kraj bliži.

Foto: CARL RECINE

- Nadal je mentalno, ali i fizički iznimno snažna osoba. Pokazao je to u karijeri, a zasigurno mu je to velika prednost. Pogoršao je ozljedu igrajući u bolovima prije nego što si je to priznao i otišao na operaciju - kazao je njegov doktor Angel Ruiz-Cotorro.

I tako jedna teniska era polako završava. Roger Federer je već godinu dana službeno u mirovini, Nadal samo što nije, dok doduše najmlađi pripadnik "velike trojke", Novak Đoković, i dalje hara na Touru...