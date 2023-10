Nadalov doktor otkrio: Ozljedu je pogoršao igrajući, ali jak je

Posljednji je meč odigrao 18. siječnja ove godine protiv Mackenzieja McDonalda (28, ATP 38.) i izgubio u tri seta (6-4, 6-4, 7-5) na Australian Openu, a od tada se oporavku od ozljede posvetio jedan od najboljih tenisača svih vremena Rafael Nadal (37, ATP 240.).

I dalje je u procesu oporavka velikog slabinskog mišića, a kako je za španjolsku televiziju otkrio njegov doktor Angel Ruiz-Cotorro, podržao ga je da se vrati natjecanju, ali se Nadal zbog toga doveo u tešku situaciju.

- Nadal je mentalno, ali i fizički iznimno snažna osoba. Pokazao je to u karijeri, a zasigurno mu je to velika prednost. Pogoršao je ozljedu igrajući u bolovima prije nego što si je to priznao i otišao na operaciju - objasnio je doktor.

Ozlijedio se u spomenutom susretu na Australian Openu, htio se vratiti već na zemlji, ali ubrzo je sazvao konferenciju za novinare i objasnio kako se ne može vratiti ove godine već da se sprema za oproštajnu sezonu 2024. godine.

Osvajač 22 Grand Slama na društvenim je mrežama objavio neke snimke s treninga za oproštajnu turneju i izgleda sve bolje, a intenzitet treninga je sve jači pa se nadamo 'pravom' Rafi u oproštajnoj sezoni.