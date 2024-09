Nadal komentirao skandal oko dopinga i razbjesnio Srbe: 'A u Novaka Đokovića nije vjerovao'

Nakon ispadanja Carlosa Alcaraza i Novaka Đokovića, Jannik Sinner nastavlja se probijati prema finalu US Opena i povećanju vodstva na vrhu ATP ljestvice. Svladao je u osmini finala domaćeg predstavnika Tommyja Paula kojem nije pomogla ni podrška navijača, završilo je 7-6 (7-3, 7-6 (7-5), 6-1, a sad ga čeka Rus Daniil Medvedjev. Sve se to događa nekoliko tjedana nakon što je u javnost izbila njegova doping afera u kojoj je prošao poprilično bezbolno.

Sinner je u ožujku dvaput bio pozitivan na zabranjenu tvar klostebol, a oduzeli su mu tek bodove i novčanu nagradu s turnira u Indian Wellsu, gdje su ga testirali. Mjesecima javnost nije znala da je Talijan bio pod dopingom, na što se u tajnosti žalio i tek je nakon pritiska javnosti smijenio fizioterapeuta Giacoma Naldija koji mu je zabranjenu tvar utrljao u kožu. Smijenio je i kondicijskog trenera Umberta Ferraru.

Rafael Nadal stao je u obranu Talijana i tvrdi da on nije namjerno napravio ništa loše.

- Imam jednu osobinu ili manu, obično vjerujem u dobru namjeru ljudi. Poznajem Sinnera i ne mislim da se namjerno pokušao dopingirati. Osim toga, pravda je pravda, ne mislim da nam se treba sviđati samo kad se rješava na način koji nama odgovara. Vjerujem u nju i u organe koji odlučuju, koji to rade na osnovu onoga što smatraju ispravnim - rekao je Nadal i dodao:

- Ako nisu izrekli sankciju, to je zato što su oni koji su odlučivali jasno vidjeli da to nije bilo za sankciju. Ne mislim da će Sinner biti zaštićen samo zbog toga kako se zove, a da će netko drugi biti kažnjen. Vjerujem u to. Naravno, respektiram mišljenje drugih, ali ja mislim ovako.

Foto: Geoff Burke

Srpski mediji Nadalove su izjave dočekali na nož. Informer je podsjetio kako Nadal nije vjerovao u dobru namjeru Novaka Đokovića kad su ga prije dvije godine zatvorili u Melbourneu jer nije primio cjepivo protiv korona virusa. "Tad je Španjolac pričao da se pravila moraju poštovati, ali je izgleda u slučaju Jannika promijenio mišljenje", piše Informer koji je Nadala prozvao licemjerom.

Drugi Sinnerov kolega s toura Nick Kyrgios ne dijeli to mišljenje. On se osvrnuo na raniju izjavu Nadalova strica Tonyja koji je također podržao Sinnera.

- Da sam ja na njegovu mjestu, mislite da bi me Toni Nadal branio? Tenisači znaju da nisam za varanje. Smiješno. Samo se pitam zašto je čekao pet mjeseci da otpusti fizioterapeuta. Odmah bi svi doznali što se dogodilo - rekao je kontroverzni Australac.