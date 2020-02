Nadal: Lakše je obraniti penal, nego vratiti Karlovićev servis!

Španjolski tenisač, Rafael Nadal (33), kreirao je za portal Sport360 svog idealnog tenisača.

Najbolji bekend, smatra Nadal, ima Novak Đoković (32), a forhend Švicarac Roger Federer (38). Nakon dijelova dvojice najvećih konkurenata, u idealnog je tenisača dodao i sebe - svoju srčanost.

Najbolji stav prema tenisu po njemu ima David Ferrera (37), brzinu Gael Monfilis (33), a fizički je najspremniji Dominic Thiem (26). Andy Murray (32) ima najbolji odabir udaraca, kaže Nadal, a za najboljeg vizionara proglasio je još jednom Federera.

Foto: MIKE HUTCHINGS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

A servis?

- Karlović! - kao iz topa je rekao Nadal.

- Kad Ivo Karlović (40) dobro servira, a to je uglavnom svaki dan u njegovu životu, njegove servise je praktički nemoguće vratiti. Lopta je užasno daleko i leti posvuda. Jako je visok, ima fantastičnu tehniku. To vam je kao da vam netko puca penal u nogometu, ali i to je lakše, rekao je Nadal.