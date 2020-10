Nadal: Nisam čuo Ivaniševićeve izjave, a gledao sam golf kada su Novaka diskvalificirali...

Kada sam vidio što se dogodilo, mislio sam da će biti diskvalificiran. Pravila su jasna i Novak nije imao sreće, rekao je Nadal o Đokovićevoj diskvalifikaciji na US Openu...

<p>Po meni Nadal nema nikakve šanse u ovakvim uvjetima, po ovakvoj zemlji i s Novakom koji mu je već ušao u glavu. Malo sam otišao predaleko, ali po meni je Novak favorit, ispalio je legendarni Hrvat Goran Ivanišević uoči finala Roland Garrosa između <strong>Rafaela Nadala i Novaka Đokovića</strong>. </p><p>Taj koji je bio bez ikakvih šansi bio je Đoković koji nije uspio osvojiti niti set, a Španjolac je izdominirao baš u svakom segmentu. Igrao je Rafa, reći će neki, bolje nego ikad na pariškoj zemlji, i osvojio 13. naslov na Roland Garrosu. Pa i natjerao Gorana da se ispriča za svoje tvrdnje.</p><p>- Malo sam pretjerao kada sam rekao da Nadal nema šanse, ali u tom trenutku sam davao prednost Novaku. To je tako, kažem direktno ono što mislim, nije ispalo tako i je.. ga, što je, tu je - ispričao se Novakov trener kojeg je kritizirao i Rafin trener, Carlos Moya.</p><p>Od tada je prošlo nešto više od dva tjedna, a sada se javio i Rafael Nadal. Mnogi su mislili da je Ivanišević s onom izjavom napravio koban potez jer je tako dodatno motivirao španjolskog tenisača, ali veliki Rafa kaže da te izjave uopće nije ni čuo.</p><p>- Kunem se da nisam čuo Ivaniševićevu izjavu prije finala. Netko mi je to tek rekao poslije meča - rekao je veliki Španjolac.</p><p>Jedan od teniskih događaja godine je i Novakova diskvalifikacija na US Openu. Bio je najveći favorit za osvajanje novog Grand Slam turnira, ali to je uništio nakon što je u meču protiv Carrena Buste pogodio linijsku sutkinju lopticom u vrat nakon čega su ga organizatori diskvalificirali. O tome je pričao cijeli svijet, a Nadal kaže kako nije ni gledao meč, već je gledao - golf.</p><p>- Gledao sam golf kad se to dogodilo i svi su mi počeli slati poruke. Kada sam vidio što se dogodilo, mislio sam da će biti diskvalificiran. Pravila su jasna i Novak nije imao sreće - kazao je čovjek koji je u karijeri osvojio 20 Grand Slamova čime se izjednačio s Rogerom Federerom na vječnoj listi.</p>