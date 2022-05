Nadal: Novak? Svaki meč možda mi je i zadnji na Roland Garrosu

Utorak, Phillipe Chatrier, Rafael Nadal i Novak Đoković, 59. put. Nije finale Roland Garrosa, nije ni polufinale, nego tek četvrtfinale. Ali, koga briga, teniski će fanatici konačno nakon 12 mjeseci sutra doći na svoje.

Prošla je cijela godina od zadnjeg "Djodala", Novak ih je osvojio više, 30, i kao rijetko kad na zemljanoj podlozi u sutrašnji ulazi kao favorit. Prvi reket svijeta opet izgleda kao da je na maksimalnom broju okreta, što se ne može tvrditi za Španjolca kojemu su za Felixa Augera-Aliassimea trebala četiri sata i 20 minuta. Ukratko, puno previše, pogotovo za njegov trenutni zdravstveni i fizički karton.

- Znam kakva je moja situacija i prihvatio sam je. Ne mogu se žaliti jer igram četvrtfinale Roland Garrosa. Prije dva tjedna nisam bio siguran da ću uopće moći igrati. Uživam u činjenici da sam tu, svaki meč možda je moj posljednji na Roland Garrosu - pomalo je depresivno zvučao 13-rostruki osvajač Roland Garrosa.

- Prolazim kroz težak proces. Ne znam što će se dogoditi u bliskoj budućnosti, pa zato pokušavam uživati koliko mogu. Igram protiv najboljeg na svijetu i jedino što želim je dati sve od sebe.

Prošle godine, u boljem teniskom trenutku, izgubio je od Đokovića u polufinalu u četiri seta, nakon što je osvojio prvi. Mats Wilander, danas komentator Eurosporta, za taj je meč ustvrdio da je najvažniji u teniskoj povijesti. I sada za ovaj tvrdi isto, a igrat će se u večernjim uvjetima, čiji Nadal nije fan. A kad smo kod fanova, Đoković definitivno protiv Schwartzmana nije zaradio nove. Srbin, naime, nije nakon meča navijačima uputio svoj tradicionalan izraz zahvale...

- Pozdrav je izostao jer nisam osjećao da to trebam napraviti. Kada radim stvari, radim ih kad osjetim da nešto trebam napraviti. Pozdravio sam svoje ljude, zahvalio Bogu kao što to uvijek radim u sebi i to je to. Nema se tu što više dodati, neki mečevi su ovakvi, neki onakvi, nekada se osjećaš više voljeno, nekada manje - objasnio je Đoković.

A koga voli pariška publika najviše, to ne treba ni spominjati... Đoković će sutra opet igrati i protiv publike.

