Nadal odredio vrijeme odlaska u mirovinu: Ove godine neću braniti titulu na Roland Garrosu

Oporavak od ozljede koju sam zaradio u Australiji ne napreduje kako smo očekivali i Roland Garros za mene postaje nemoguća misija. Nakon mnogo godina neću moći biti tamo, započeo je na konferenciji za novinare najbolji tenisač na zemljanoj podlozi u povijesti tenisa i 14-erostruki osvajač Roland Garrosa Rafael Nadal (36).

Ove godine tako neće braniti titulu na francuskoj zemlji. Ne samo da neće igrati na RG-u, već je pitanje hoćemo li ga ove godine vidjeti na terenu.

- Nemam se namjeru vratiti tenisu idućih nekoliko mjeseci. Teških nekoliko godina je iza mene, a pobjede su samo zamaskirale pravo stanje. ne mogu se pripremite na nivou na kojem to želim, a moram poraditi i na stvarima izvan svoje sportske karijere. Pokušat ću regenerirati tijelo, a neki datum povratka vam ne mogu dati. Kad ću biti spreman, vratit ću se. Hoće li to biti Davis Cup, kraj godine, tako nešto.

Foto: GONZALO FUENTES

A s obzirom na godine i način igre, mnogi su postavljali pitanje koliko još Rafa može izdržati na najvišoj razini. Sad su dobili odgovor na to.

Sljedeća sezona bit će mu posljednja

- Pokušat ću ući u potpunosti spreman u iduću sezonu jer mislim da će mi to biti posljednja. Ako niste sretni, to utječe na vaš privatni život. Bio sam jako uzbuđen što ću ponovno igrati na Roland Garrosu, ali to jednostavno nije moguće. Ako sad nastavim igrati mislim da sljedeće godine to neću moći. Pokušat ću se vratiti i pozdraviti sve na onim turnirima koji su me obilježili.

Pred legendarnim Rafom sad je dodatno vrijeme za oporavak, a onda stiže vrijeme za 'posljednji ples'.

- Ne mogu tražiti više od svoga tijela, moramo prihvatiti stvari takve kakve jesu. Osjećam se mnogo bolje nego prije par tjedana.

