Nadal se nikad ne predaje! Rafa gubio dvostrukim breakom u 3. setu pa okrenuo Amerikanca

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Španjolac je prvi set osvojio bez veće muke, no potom izgubio 11 od 14 sljedećih gemova. Bio je Amerikanac na korak do najveće pobjede u karijeri, no Nadal, ratnik kakav jest, nije dopustio poraz

Rafael Nadal bio je na pragu prvog poraza u ovoj godini, no to se ipak nije dogodilo! Osvajač Australian Opena izvukao se protiv neugodnog mladog Amerikanca Sebastiana Korde sa 6-2, 1-6, 7-6 (3) na prvoj stepenici u Indian Wellsu. Španjolac je prvi set osvojio bez veće muke, no potom izgubio 11 od 14 sljedećih gemova. Bio je Amerikanac na korak do najveće pobjede u karijeri, no Nadal, ratnik kakav jest, nije dopustio poraz, iako je u odlučujućem setu gubio dvostrukim breakom. Nadal će u sljedećem kolu igrati protiv Britanca Daniela Evansa, koji je u dva seta bio bolji od Fernanda Corije. Naš Marin Čilić će Masters 1000 turnir danas otvoriti protiv Srbina Miomira Kecmanovića, a u isto bi vrijeme na teren trebala izaći i Petra Martić, koja će se suprotstaviti pobjednici US Opena Emmi Raducanu. Novak Đoković i dalje je 'na čekanju', dok će prvi reket svijeta Danil Medvjedev sljedeći meč igrati protiv Gaela Monfilsa.