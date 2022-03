VIDEO Jeste li ovo ikad vidjeli? Amerikanac ispalio najsporiji as

Oprosti, Karloviću, ali ovo što ti igraš nije tenis, rekao je jednom legendarni Roger Federer kojega je često 'div sa Šalate' šetao asevima sa strane na strane. Iako je posljednji meč odigrao još početkom listopada prošle godine, legendarni hrvatski server još uvijek nije službeno prekinuo karijeru, a njegov 'metak' od 251 km/h iz 2011. i dalje je drugi najbrži ikad ispucani servis na turnirima pod okriljem ATP-a.

Rekord 'diva sa Šalate' 2016. skinuo je jednako fenomenalni server John Isner, koji je tada ispalio as od 253 km/h. Ipak, najbrži as u povijesti tenisa 'ispucao' je Australac Sam Groth (2012., 263 km/h), dok je Francuz Albano Olivetti iste godine 'ispalio' as od 257.5 km/h.

A što je s najsporijima asevima? E, ovo je zacijelo jedan od njih! Na Mastersu u Indian Wellsu ždrijeb je u prvom kolu spojio domaće predstavnike, odlične servere Christophera Eubanksa (157. ATP) i Maximea Cressyja (72. ATP), slavio je nižerangirani kvalifikant sa 5-7, 7-6(8), 6-4., no poraženi tenisač kući nosi nagradu za najbolji potez meča.

U drugom setu, pri rezultatu 3-4, 30-0, Cressy je promašio prvi servis, dok na drugom nije dobro zahvatio lopticu, već ju je udario samim vrhom reketa, a ona je u nevjerojatnom luku ušla u polje protivnika i potom izašla iz polja... Svi prisutni pošteno su se nasmijali i potom nagradili pljeskom Cressyja.

Neobični as pogledajte ovdje.