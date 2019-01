Nadal se zaručio u tajnosti, a ženi ljepoticu koja mrzi slavu

Rafael Nadal (32) ide pred oltar! Nakon 14 godina veze, ponajbolji tenisač svijeta kleknuo je pred svoju djevojku Mery Perelló (32) i zaprosio ju je.

Luksuzno vjenčanje će se održati na jesen u Mallorci, a sretni par je zaruke držao u tajnosti lak osam mjeseci, piše HOLA!

Foto: Screenshot/Hola

Zajedno su od 2005. godine, ali upoznali su se puno ranije. Xisca, kako je zov prijatelji je diplomirani financijski stručnjak, a radi kao voditelj projekata Nadalove humanitarne organizacije.

Tijekom Australian Opena na kojemu je Španjolac poražen u finalu od Novaka Đokovića je svog zaručnika bodrila s tribina. Međutim, nije jedna od slavnih partnerica sportaša koje su uvijek pokraj terena. Prije nekoliko godina je otkrila zašto je češće ne viđamo na Rafinim mečevima.

Foto: ADNAN ABIDI

- Potreban mu je prostor kada igra, a sama pomisao na to da sam stalno u blizini i da po cijeli dan samo čekam kada će mu nešto zatrebati, iscrpljuje me - rekla je Xisca i dodala:

- To bi me gušilo, a onda bi se on morao brinuti za mene... Ne. Ako ga krenem pratiti po svim turnirima, mislim da postoji opasnost da ne izdržimo dugo zajedno.

Nije tipična žena sportaša ni kada su u pitanju društvene mreže i nema službene profile ni na jednoj društvenoj mreži.

- To nije svijet za mene, a ni Rafa ne bi izabrao ženu koja sanja o takvom životu - objasnila je jednom prilikom.