Dinamo, Hajduk i Rijeka love europski jackpot! Modri pobjedom protiv Vikinga mogu do 27,5 milijuna eura, a svaki kiks u Europi skupo se plaća
Nadohvat milijunima: Ovoliko Dinamo, Hajduk i Rijeka mogu zaraditi ako nastupe u Europi
Hrvatski klubovi ovog tjedna igraju utakmice koje odlučuju o njihovoj budućnosti u europskim natjecanjima. Dinamo danas (21 sat) igra uzvratnu utakmicu doigravanja kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Vikinga, a prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. U goste idu i nogometaši Hajduka, koji su s Rakowom također odigrali 2-2 na domaćem tlu, dok Riječani na Rujevici love dva gola zaostatka protiv danskog Midtjyllanda.
Kao hrvatski prvak i jedini predstavnik u kvalifikacijama Lige prvaka, Dinamo ima priliku zaraditi daleko najveće bogatstvo. U slučaju plasmana u Ligu prvaka, "modrima" je zajamčen minimalni prihod od čak 27,5 milijuna eura.
Ako se "modri" ne uspiju plasirati u elitno natjecanje i sezonu nastave u Europskoj ligi, zajamčeni iznos i dalje je vrlo impresivan i iznosi 14,6 milijuna eura. Ovi iznosi predstavljaju samo početnu točku, jer se na njih dodaju prihodi od ulaznica, marketinga i bonusi za ostvarene rezultate u grupnoj fazi, a prema simulacijama stranice Football Meets Data, ''modri'' bi u Ligi prvaka mogli očekivati ukupno zaradu od 41 milijuna eura, iako naglasimo kako bi prihodi Dinama ovisili o rezultatima i konačnom plasmanu.
Za Hajduk i Rijeku, ključan je proboj u grupnu fazu Konferencijske lige. Splitskom klubu bi ulazak u to natjecanje donio najmanje 4,4 milijuna eura, dok bi Rijeka osigurala minimalno 4,5 milijuna eura, a simulacije stranice Football Meets Data predviđaju im zaradu veću od osam milijuna eura ako se plasiraju u Europu.
Međutim, tu je i financijski rizik ispadanja u posljednjem pretkolu. U tom bi slučaju Hajduk zaradio 1,4 milijuna eura, a Rijeka 1,3 milijuna, što je tri puta manje od nagrade za ulazak u grupu.
💰 Week with large financial ramifications for 🇭🇷 Croatian teams in Europe.— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 26, 2026
🔒 Guaranteed minimum per club (worst case scenario), by where they end up:
🇭🇷 Dinamo Zagreb
🔵 UCL €27.5m
🟠 UEL €14.6m
🇭🇷 Hajduk Split
🟢 UECL €4.4m
❌ Out in play-off: €1.4m
🇭🇷 NK Rijeka
🟢… pic.twitter.com/JfdxxFWn2f
(*uz korištenje AI-ja)
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