Baš je - Nagasu! Treća koja je uspjela izvesti trostruki axel

Trostruki axel potez je kojega klizači često izvode na svojim nastupima, no kod klizačica je on jako, jako rijedak. Mirai Nagasu pobrinula se da ga vidimo na velikoj sceni, Zimskim olimpijskim igrama u Pyeongchangu.

Amerikanka japanskog porijekla postala je tek treća klizačica kojoj je to uspjelo u povijesti ovog natjecanja, ujedno i prva predstavnica SAD-a (druge dvije su bile Japanke). Napravila je to na ekipnom natjecanju u ponedjeljak.

Watching Team Canada erupt into applause when American skater Mirai Nagasu became only the third woman to land a triple axel at the #Olympics almost made me tear up. pic.twitter.com/VKBg7Tnmkh