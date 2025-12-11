Obavijesti

ODLUKA HNS-A I FIFE

Nagrada za vjernost: Jedan dio hrvatskih navijača izravno će dobiti ulaznice za Mundijal!

Piše Tomislav Gabelić, Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Prag: Atmosfera na tribinama tijekom susreta Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatski nogometni savez (HNS) je u suradnji s Fifa-om odlučio kako će dio ulaznica namijenjenih hrvatskim navijačima biti rezerviran za najvjernije pratitelje hrvatske reprezentacije. Riječ je o navijačima uključenima u Program vjernosti hrvatske nogometne reprezentacije, sustav koji se već godinama primjenjuje na svim reprezentativnim utakmicama.

Danas počinje novi val prodaje ulaznica za SP 2026.! Evo svih važnih informacija za navijače 01:10
Danas počinje novi val prodaje ulaznica za SP 2026.! Evo svih važnih informacija za navijače | Video: 24sata/reuters

Kroz ovaj program, HNS će za svaku utakmicu osigurati 530 ulaznica koje će se moći kupiti izravno, bez sudjelovanja u Fifinom ždrijebu. Pravo na kupovinu imat će navijači koji su u posljednjih pet godina sudjelovali na najmanje 13 utakmica reprezentacije. Ti će navijači do kraja prosinca na svoje e-mail adrese dobiti detaljne upute o postupku kupnje.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Iz Saveza posebno naglašavaju važnu napomenu: navijači koji ostvare pravo prvokupa ne smiju se prijaviti na Fifin ždrijeb, jer će se u slučaju dvostruke prijave obje automatski poništiti (i HNS-ova i Fifina). 

Službeni predstavnici navijačkih skupina ističu da će sve relevantne informacije biti dostupne i putem članica službene mreže navijača.

Posjetitelji mogu pronaći dodatne podatke u rubrici "About Us", pod kategorijom "Članice". Također, navijači će imati i kontakt broj Vedrana, predstavnika Croatian Fan Embassy - We Croats, koji će biti zadužen za komunikaciju s navijačima i pomoć u procesu informiranja.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Ovaj korak HNS-a dočekan je s velikim odobravanjem među navijačima, jer napokon uvodi sustav koji nagrađuje dugogodišnju vjernost i kontinuiranu podršku hrvatskoj reprezentaciji.

