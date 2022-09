Nagurali se kao sardine: Dončić i društvo morali na utakmicu taksijem jer im nije došao bus!

Nakon pet godina čekanja, započeo je EuroBasket. Zbog koronavirusa, imali su godinu dana više dodatno usavršiti sve i organizirati sve da bude kao po špagi, no odmah prvog dana vidjeli smo sve manjkavosti organizacije. I to one banalne, ono što bi se trebalo podrazumijevati...

Branitelji naslova Slovenci su turnir otvorili utakmicom protiv Litve u Kölnu, gdje se igra skupina B, a sama uvertira u utakmicu bila je za pamćenje. Netko od organizatora je prespavao smjenu, zaboravio ili mu se dogodio ogroman propust jer Slovence ispred hotela nije dočekao autobus koji ih je trebao prevesti do dvorane. Pravi doček za prvake.

Iz Saveza su nazvali organizatore i priopćili im kakav gaf su napravili, no vremena je bilo malo. Pozvali su nekoliko taksija pa su se mrcine od dva metra pa i više morale nagurati u automobile kako ne bi zakasnili na utakmicu. Mikeu Tobeyu i Žigi Dimecu, igračima od 213 cm, sigurno je bilo zabavno dok su tijekom vožnje glavom parali krov automobila.

A kako je bilo njihovim koljenima, bolje ni ne pitajte. Luka Dončić, jedan od najboljih igrača na svijetu, ali i jedan od najplaćenijih, morao je tako na utakmicu taksijem. Nesvakidašnje iskustvo.

Ni ovo nije pokvarilo sjajnu atmosferu. Dok su nagurani kao sardine pristizali prema dvorani, igrači nisu mogli doći k sebi od smijeha. A što će drugo. Da u 21. stoljeću morate nekome objašnjavati elementarne stvari...

Najčitaniji članci