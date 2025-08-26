Najava prodaje kluba? Rijeka je dovela špicu iz Bournemoutha: 'Osjetio sam da me jako žele tu'

U pozadini priča o vjerojatnoj prodaji kluba američkom milijarderu Billu Foleyu Rijeka je objavila kako je dovela igrača upravo iz kluba kojem je on vlasnik. Potpisao je Daniel William Kwabena Adu-Adjei (20), dosadašnji igrač premierligaša Bournemoutha, za čiju je mlađe selekcije nastupao, a ima i jedan nastup za seniore u FA Cupu iz siječnja 2024. Rođen je u Londonu, a korijeni su mu iz Gane.

Foto: HNK Rijeka

- Presretan sam što sam ovdje, jako sam uzbuđen što ću igrati ovdje. Klub djeluje kao velika obitelj, od vrha do svih zaposlenika. Veseli me što ću upoznati suigrače, navijače i krenuti s utakmicama. Motivirala me ambicija kluba. Postiže puno i djeluje kao jako povezana skupina igrača. Osjetio sam da me stvarno žele i to me najviše privuklo da dođem - rekao je Adu-Adjei.

Boravio je u Rijeci nekoliko dana, gledao i derbi protiv Dinama.

- Stadion je bio sjajan. Iako smo gubili 2-0, navijači nisu prestali pjevati i bodriti nas, bili su podrška momčadi. Igrali smo dobro, pogotovo u drugom poluvremenu. Mislim da bih se ovdje mogao dobro uklopiti i zabijati golove.

Otkrio je i kako se vidi na terenu.

- Počeo sam igrati nogomet sa šest godina. Najveća motivacija bio mi je brat, on je dosta igrao i tako sam i ja krenuo. Igram napadača, volim zabijati, utrčavati iza leđa obrane, ali i zadržati loptu. Kompletan sam napadač i vjerujem da mogu uspjeti ovdje.

Hrvatski nogomet ne poznaje previše.

- Iskreno, prije prošlog tjedna i utakmice nisam puno znao, ali sam ostao impresioniran kvalitetom. Bila je odlična utakmica i jedva se čekam priključiti. Ambicije su mi biti što bolji u prvenstvu i Kupu, kvalificirati se u Europsku ligu ako je moguće, a ako ne u Konferencijskoj ligi dogurati što dalje, pobjeđivati što više i biti uspješni. Navijačima poručujem da nas nastave bodriti i mi ćemo im za to vratiti - kazao je Adu-Adjei, koji je bio u Fulhamu, Poole Townu, Leyton Orientu i Carlisle Unitedu.

Foto: HNK Rijeka

Za potonji je klub, koji se natječe u četvrtom razredu engleskog nogometa, prošle sezone odigrao 17 utakmica i zabio dva gola uz jednu asistenciju, a onda je u Profesionalnoj razvojnoj ligi za U-21 momčad Bournemoutha eksplodirao zabivši čak 20 golova u 13 utakmica. Bio je s pripremama prve momčadi i zabio u pobjedi nad Evertonom 26. srpnja.