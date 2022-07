Najbolja utrka ove sezone, bez premca! Sainz u ludom raspletu do prve F1 pobjede u karijeri

Utrka na Silverstoneu za Veliku nagradu Velike Britanije pružila je sve što jedna može pružiti. Nakon velikog broja preokreta i prevrata Carlos Sainz Jr. iz Ferrarija stigao je do prve pobjede u karijeri te postao 112. vozač u povijesti Formule 1 s pobjedom u Svjetskom prvenstvu.

Iza njega su završili Sergio Perez iz Red Bulla, Lewis Hamilton iz Mercedesa te Charles Leclerc iz Ferrarija. Max Verstappen je bio sedmi s tim da je umalo izgubio poziciju od Micka Schumachera, koji ga je lovio do zadnje sekunde utrke. Bila je to najbolja utrka ove sezone. Bez premca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Veliku dramu vidjeli smo odmah na startu. Zhou Guanyu je završio na krovu, udario u gume pa preletio preko zaštitne ograde. Deset minuta su ga spašavali i vadili iz bolida, a utrka je bila prekinuta.

Inače, Max Verstappen je u tim trenucima pretekao Carlosa Sainza odmah na startu. Lewis Hamilton je također iskoristio dobar start i skočio za čak dvije pozicije. Pretekao je Charlesa Leclerca i Sergija Pereza dok je Meksikanac bio najveći gubitnik gornjeg dijela poretka.

No, vozači su ponovljeni start za Veliku nagradu Velike Britanije odradili s poretkom iz kvalifikacija. Dakle, Sainz je krenuo prvi, Verstappen iza njega... Razlog je što utrka, prije nego je prekinuta, nije stigla do kraja prvog sektora.

A 27-godišnji pilot Ferrarija je ovoga puta fantastično odradio ponovljeni start iako je Verstappen neumoljivo i silovito napadao četiri zavoja. U jednom trenutku sva četvorica vodećih (Sainz, Verstappen, Leclerc i Perez) vodili su bitku za prvo mjesto, a najdeblji kraj izvukao je Sergio Perez, koji je u bitki oštetio prednje krilo.

S oštećenjem je iz borbe izašao i Leclerc. Monegažanin je u četvrtom zavoju izletio sa staze pa oštetio prednju donju ploču kod desnog ovjesa. A nešto prije bilo je i kontakta između Leclerca i Verstappena... Sjajna i vrlo uzbudljiva utrka u nastavku!

Verstappen je pritiskao i cijelo vrijeme Sainzu bio 'u mjenjaču'. Dvojac se odvojio s tim da je Max idućih osam krugova imao DRS, nije uspio prestići Ferrari, ali Sainz mu je pomogao. U 10. krugu Španjolac je puknuo pod pritiskom i izletio sa staze pa konkurentu iz Red Bulla poklonio poziciju.

No, samo dva kruga kasnije nova drama. Verstappen je u 12. krugu prešao preko karbona, krhotine nečijeg bolida, koji mu je probušio gumu pa je Sainz vrlo lagano Nizozemca pretekao i vratio poziciju, a Max morao prisilno u boks promijeniti gume.

- Čini mi se da nešto nije u redu s bolidom, nešto je potrgano i bolid je nestabilan - rekao je Verstappen preko radija na što je iz Red Bulla dobio odgovor:

- Da, oštećena je podnica. Nije kritično i možeš nastaviti utrku. Imaš manji 'downforce' na stražnjem dijelu bolida, pokušat ćemo popraviti balans, ali konkretnije ne možemo ništa napraviti.

Sainz je ušao u boks u 20. krugu. Dobio je tvrdu komponentu guma i izašao iza vodećeg Leclerca, drugoplasiranog Hamiltona, na treću poziciju, ispred Landa Norrisa.

Leclerc je vodio sve do 26. kruga kada je ušao u boks iako je Hamilton opako smanjivao prednost i da je Monegažanin ostao na stazi vjerojatno bi ga Britanac pretekao. Ovako, uskratio je gledateljima izravan dvoboj i Hamilton je ostao na stazi u vodstvu.

Nešto ranije utrku je završio Valtteri Bottas zbog kvara dok je u 28. krugu odustao i Pierre Gasly, također zbog problema na bolidu.

U međuvremenu je Max Verstappen svako malo javljao svojem trkaćem inženjeru da "vozi kao na ledu" i da je bolid vrlo nestabilan. U tom trenutku držao je osmu poziciju.

U 29. krugu stigla je fenomenalna vijest, koju je svaki fan Formule 1 dočekao s oduševljenjem.

- Možete se utrkivati, slobodni ste utrkivati se na stazi - bila je poruka za Sainza na drugoj i Leclerca na trećoj poziciji.

Leclerc je nizao brže krugove, bio očigledno brži vozač, i Ferrari je morao poduzeti nešto kako Hamilton ne bi odjurio. Pa premda je Leclerc stigao vrlo blizu Sainzu nismo vidjeli konkretan napad. Momčadska taktika bila je bitnija od pojedinačnog plasmana pa je Ferrari naredio Sainzu da propusti bržeg Leclerca kako Hamilton ne bi profitirao.

A onda je Britanac u 34. krugu ušao u boks, mehaničari su odradili vrlo loš pit stop u trajanju od 4,3 sekunde i Hamilton se vratio iza oba Ferrarija na treće mjesto. Momčad 'propetog konjića' konačno je pogodila s nekom strategijom ove sezone.

U 39. krugu bolid Sebastiana Ocona zaustavio se u ciljnoj ravnini zbog kvara, prvog ove sezone, i na stazu je izašao sigurnosni automobil. Hamilton i Sainz su pojurili u boks promijeniti gume i oba vozača izašla su na mekoj komponenti. Zanimljivo, u Ferrariju su odlučili da će Leclerc ostati na stazi na tvrdim gumama što je bila vrlo riskantna odluka.

Sigurnosni automobil izašao je u četiri kruga kasnije (43) i Leclercu se odmah obilo o glavu što je ostao na tvrdim gumama. U isto vrijeme Sainz je pretekao svojeg kolegu dok je Perez fenomenalno iskoristio situaciju i pretekao Hamiltona. Fantastičan dvostruki dvoboj u istom trenutku! Trenutni poredak bio je Sainz, Leclerc, Perez, Hamilton.

Čudesna bitka odvila se u 46. krugu kada je Perez pritisnuo Leclerca, a situaciju iskoristio Hamilton, pretekao obojicu i s četvrte pozicije skočio na drugu! No, samo par zavoja kasnije Leclerc je uzvratio, pretekao Hamiltona i vodio bitku s Perezom za drugu poziciju, koju je maloprije izgubio. Perez je sijekao zavoj, Leclerc izletio, svega je tu bilo, a kada se troboj završio Perez je ostao na drugoj poziciji, Leclerc pao na treću, a Hamilton se u samo nekoliko trenutaka ponovno našao na četvrtom mjestu.

Kakav dvoboj su Leclerc i Hamilton vodili u 48. i 49. krugu... Hamilton je pritisnuo, napao i otišao naprijed, Leclerc se uspio vratiti i idućih minutu i pol grčevito branio treću poziciju. A onda je Britanac fantastično iskoristio ravninu i brzinu pa pretekao Ferarrijeva glavnog vozača. Bio je to trenutak u kojem se potvrdilo da je Ferrarijeva odluka iz 39. kruga bila katastrofalna.

Ipak, momčad 'propetog konjića' je konačno stigla do pobjede jer se do kraja poredak na vrhu nije mijenjao. Carlos Sainz stigao je do prve pobjede u karijeri, a iza njega su završili Sergio Perez, Lewis Hamilton i Charles Leclerc.

Najčitaniji članci