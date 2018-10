Najbolja vijest za Zlatka Dalića bio bi povratak Nikole Kalinića

Nije to bila postava koja je osvojila svjetsko srebro u Rusiji, štoviše, nije to bila ni postava njihovih prvih rezervi, no i takva Hrvatska morala je više od ovoga što su prikazali večeras na Rujevici. Jer ipak, mi smo aktualni viceprvaci svijeta, a s druge je strane stajala reprezentacija koja je ispod 100. mjesta na rang ljestvici.

Izbornik Zlatko Dalić najavio je kako će dati priliku mladim igračima, kako želi proširiti konkurenciju, no oni koji su danas dobili priliku, pokazali su da su potencijali, nikako ne igrači koji odmah mogu preuzeti važne uloge u A vrsti. Mali Karlo Bartolec je bio živahan na desnom boku, no prerano je davati konkretne ocjene za njega, trebat će mu još koja prilika da pokaže što zna. Slično je i s Antoniom Milićem na lijevoj strani, koji je bio bolji u defenzivnim zadatcima nego prema naprijed, uz napomenu kako je on ipak prije svega stoper. Baš kao i Tin Jedvaj, koji je upotrebljiv na desnom boku, ali je prvenstveno stoper.

Sve u svemu utakmica je dobro odrađena, vidjelo se u svakom trenutku da smo puno bolja momčad, ali nam završnica nije štimala. Da je bilo malo manje egoizma a više suradnje, siguran sam da bi postigli još pokoji gol, a onda bi i dojam koji gledatelji nose s Rujevice bio puno bolji. Bitno je pobijediti, a tko je sve zadovoljio, najbolje zna izbornik Dalić koji je igračima i podijelio uloge i zadatke.

Meni se čini da je uz standardan par stopera Vidu i Lovrena najkvalitetnije odigrao trojac u veznom redu, Pašalić, Badelj i Rog. Rog se diže, nije mu lako u klubu doći do minutaže, Badelj je standardno dobar, fantastično pokriva sredinu terena, a za Pašalića mi nije jasno da ga Chelsea i dalje šalje na posudbe. Taj momak već godinama mijenja sredine, i u svakoj je do sada odigrao fantastično. Ako se ne daj Bože nešto dogodi Modriću ili Rakitiću, on je taj koji mora dobiti priliku...

Još jednog momka treba istaći, a to je Marko Pjaca. Nedavno su me zvali iz Firence, raspitivali se što mislim o njemu, jer su i oni očekivali puno više, no rekao sam im da moraju biti strpljivi. Iza njega je ozbiljna ozljeda, Marko se tek vraća u ritam, ali on je fantastičan talent, i njegovo će vrijeme sigurno opet doći. Pjaca u pravoj formi je i te kako potreban ovoj reprezentaciji.

Dalić koristi svaku priliku da potraži najbolja rješenja za oba boka i u vrhu napada, po meni Strinić i Pivarić mogu pokriti lijevi bok, a tu su i Barišić i Sosa. Na desnom boku je situacija malo problematičnija, ako nema Vrsaljka, Jedvaj je i dalje najbolje rješenje, jer Rog nije bočni igrač, a Bartolec se tek treba dokazati. Naravno, najvažnije je da svi oni igraju u svojim klubovima.

Što se tiče napada, mogu kazati samo da se toplo nadam da će se što prije vratiti Nikola Kalinić. Po meni je on kvalitetom i iskustvom ispred Santinija i Livaje, a na njemu i izborniku je da izglade spor, jer bi njegov povratak bio fantastična stvar za sve nas. Radi se o vrhunskom centarforu, koji radi razliku.

Pobjedom Engleza situacija u grupi se dodatno komplicira, sada smo u vrlo teškoj situaciji, ali smatram da je ova reprezentacija sposobna pobijediti Španjolsku kući i Engleze vani te tako izbjeći to zadnje mjesto i ispadanje iz elitne skupine reprezentacija. U prva dva ogleda, pogotovo sa Španjolskom koja nam je očitala lekciju, nismo pokazali puno, no smatram da ova reprezentacija u punom sastavu može dobiti bilo koga.