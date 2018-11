'Najbolje da igrače odvedem u HEP, da ih napunim energijom'

U prvom ogledu Hajduka i Gorice gosti su slavili 2-0 na Poljudu, što je bilo veliko iznenađenje za 11.000 gledatelja na Poljudu. Bio je to još jedan šok nakon ispadanja od Steaue, no kako je sezona odmicala, postalo je jasnije kako je Gorica ipak kvalitetna i stabilna momčad, dok se Hajduk i dalje pokušava stabilizirati. Sutrašnji ogled Gorica čeka na visokom četvrtom mjestu, dok je Hajduk sedmi. Dijeli ih čak 10 bodova razlike, no unatoč tome trener Hajduka Zoran Vulić najavio je da putuju po sva tri boda...

- Idemo u goste hitu prvenstva, idemo dosta oslabljeni, ali moramo se nametnuti, moramo učiniti sve da se vratimo s pozitivnim rezultatom – kazao je Vulić i dodao:

- Posavca nema još dva tjedna, a Gyurcsó, Caktaš i Tudor nam nedostaju od utakmice protiv Šibenika. Po doktoru su neki mogli ići... Ali idemo junački, koga nema bez njega se mora – kazao je Vulić, a na potpitanje tko je to po doktorima zdrav i mogao je na put, ali ne ide, kratko dobacio:

- To morate pitati doktora...

Očito je da Vulić ima nekih nerazjašnjenih odnosa unutar svlačionice, o čemu će sigurno biti riječi i nakon Gorice, o kojoj je govorio biranim riječima.

- Oni imaju napadača koga bi htio svaki hrvatski klub. Igraju agresivan nogomet, svaki je duel na rubu prekršaja i žutog kartona, igraju muški, i mi se tome moramo prilagoditi.

Je li vas 120 minuta u Šibeniku dodatno iscrpilo?

- To je sada iza nas, najvažnije je da smo je prošli. Što bi onda rekli Englezi koji cijelu sezonu igraju svaka tri dana? Ako smo još na tim pitanjima, onda gdje je naš nogomet... Najbolje da ih odvedemo u HEP-a da se napune energijom. Moramo mijenjati zbog izostanaka, ali koga nema, bez njega se mora i može. Sada momčad mora pokazati karakter, imamo 16 igrača na dispoziciji, i to je to.

Gorica je u euforiji, rasprodali su stadion, puno očekuju od ove utakmice.

- Svake godine imate neko iznenađenje u ligi, ove godine su to oni. Respektiramo ih, zasluženo su tu gdje jesu, ali mi dolazimo gore po bodove. Njihovi stranci su prevaga, pogotovo ovi prema naprijed, a i straga su solidni, u bloku, jedna jako dobra momčad.

Bez pobjede u Gorici teško ćete do Europe?

- Daleko je o tome i razmišljati, a kamo li govoriti.

Tko je na desnom boku sad kad nema Tudora?

- Šteta bi bilo Juranovića vaditi iz sredine jer je tamo dobar, a imamo alternativu s malim Šehićem.

U Šibeniku se opet ponovio problem s realizacijom?

- Nekad uđe iz prve, nekad ti treba 20 udaraca da uđe lopta u gol. U kupu je najvažniji prolaz. I mi smo se jednom, dok sam bio igrač Hajduka, mučili protiv Metalca iz Siska, jedva smo prošli 2-1... Svi bi voljeli da smo prošli u 90 minuta, ali ne ide uvijek.