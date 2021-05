Posljednjih nekoliko tjedana najboljem boksaču današnjice Saulu 'Canelu' Alvarezu (56-1-2, 38KO) život se svodio na mnogobrojne aerodrome i hotelske sobe. Prije dvadesetak dana ujedinio je svjetske titule u supersrednjoj kategoriji dominantnom predstavom protiv Billyja Joea Saundersa pa nekoliko dana kasnije oženio dugogodišnju djevojku Fernandu Gomez.

I onda, za medeni mjesec odabrao - Hrvatsku. Boksač koji je 2018. godine potpisao najunosniji ugovor u povijesti sporta, kada je HBO zamijenio DAZN-om i pet godina vjernosti naplatio nevjerojatnih 365 milijuna dolara, s novopečenom suprugom odlučio je prokrstariti Jadranom.

Canelo je do sada vrlo vješto skrivao ljubavni život i tek poneki detalj izašao bi u javnost. No, ovog puta je preko Instagrama, na kojem ga prati 9,5 milijuna ljudi, obznanio da je u Hrvatskoj prije nego se zaputio u Crnu Goru. I sada je vješto sakrio gdje se nalazi, sklonjen od očiju javnosti, no prema nekim informacijama vjeruje se da je posjetio Dubrovnik.

Par se prvo vjenčao u Punta Miri pa potom crkveni obred nekoliko dana kasnije odradio u njegovoj rodnoj Guadalajari. A zatim je krenula avantura medenog mjeseca po ljepotama Jadrana. Iduća postaja bila je Crna Gora gdje je, kako pišu crnogorski mediji, Canelo posjetio Herceg Novi i Kotor, a dalje će nastaviti u Grčku.

Inače, puno ime mu je Santos Saúl Álvarez Barragán i rođen je u Meksiku. 'Canelo' je na španjolskom nadimak za osobu crvene boje kose i u prijevodu znači cimet. Tako ga je nazvao Jose “Chepo” Reynoso, čovjek koji je Canela otkrio, trenirao i gurnuo u visine kakve poznaje danas.

Trenutno je službeno najbolji boksač današnjice i vodeći je na pound for pound ljestvici svih relevantnih i mjerodavnih organizacija i medija. Za poraz ne zna osam godina kada ga je jedini put u karijeri pobijedio, danas umirovljeni i neporaženi, Floyd Mayweather Jr.

Canelo trenutno drži naslov u srednjoj kategoriji, a protiv Saundersa je ujedinio svjetske naslove i u supersrednjoj kategoriji. Krasi ga nevjerojatan kontraški stil i čarobno hrabro srce koje ga je vuklo do svjetskog vrha.

U karijeri je pobjeđivao boksače poput Miguela Cotta, Amira Khana, Julia Cesara Chaveza Jr., tukao je Rockyja Fieldinga i u dvomeču s Genadijem 'GGG' Golovkinom izašao kao pobjednik. Golovkin je do tada bio neprikosnoveni kralj manjih kategorija.