Najbolji trener u ligi radio čuda po NBA-u, a klub mu dao otkaz

Jedina kanadska momčad koja se natječe u NBA ligi Toronto Raptorsi otpustili su trenera Dwanea Caseya samo nekoliko dana nakon što su ispali u drugom krugu doigravanja Istočne konferencije od Cleveland Cavaliersa omjerom 0-4 u pobjedama.

Casey je ove sezone vodio Raptortse do omjera 59-23 u ligaškom dijelu sezone i prvog mjesta na Istoku, no u doigravanju su se Cavaliersi ponovno pokazali previsokom preprekom. Prošle godine Cavsi su "pomeli" Raptorse u finalu Istoka, a ove godine su to ponovili rundu ranije.

- Nakon mnogo razmišljanja, odlučio sam kako je promjena trenera težak, ali neophodan potez kojega ovaj klub mora povući. Zahvaljujem Dwaneu na svemu što je učinio za organizaciju i želimo mu sve najbolje u budućnosti. On je bio ključan u stvaranju našeg sadašnjeg identiteta na koji smo jako ponosni - objavio je generalni menadžer Raptorsa Masai Ujiri.

Casey je vodio Raptorse od lipnja 2011. godine te je s momčadi iz najvećeg kanadskog grada ostvario omjer pobjeda i poraza 320-238, a pet godina zaredom izborio je i nastup u doigravanju.

Prije dva dana Casey je osvojio i nagradu za trenera godine po izboru svojih kolega.