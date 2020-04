'Najdraži skok? Uh, definitivno s Madonne na Carmen Electru'

Bivši američki košarkaš Dennis Rodman (58) napravi show gdje god stigne. Imate osjećao da njegova slava uopće nije izblijedila po završetku karijere... Snimanje filmova, gostovanja u emisijama, druženje sa sjevernokorejskim liderom Kim-Jong-unom...

Rodman je dao zanimljiv intervju za jedno britansku televiziju i ponovno izazvao salve smijeha. Nešto stariji NBA pratitelji dobro se sjećaju izvrsne Rodmanove igre u defenzivi (dva puta obrambeni igrač godine), ali i skočnosti. Čak sedam puta Rodman je bio najbolji skakač lige. Pokušao je Britancima objasniti što je zapravo "skok u košarci".

- Zvijezda baca loptu na koš, ja skočim, ulovim loptu pa je opet odnesem toj istoj zvijezdi. Najdraži skok u karijeri mi je onaj s Madonne na Carmen Electru - smijao se Rodman pa bez imalo zadrške opisao trenutak kad je slomio penis:

- Bili smo na nekakvom krstarenju i cijeli dan sam samo pio i partijao... sunce je upeklo, a ja sam i dalje pio i partijao i do kraja večeri se "odvalio kao majka". U jednom trenutku završio sam s jednom djevojkom u kabini na velikom krevetu i moram kazati da je prilično uživala. Odlučila je otići na drugi kraj sobe, zaletjeti se i skočiti na mene... Krv je šikljala na sve strane, a ona je vrištala: 'O, Bože, ubila sam ga, mrtav je'. Samo sam je pogledao i rekao: "Nisi, dušo, samo si mi slomila penis' - ispričao je kontroverzni košarkaš koji je penis lomio čak tri puta.

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Rodman od svojih bivših ljubavi najviše pamti Madonnu. Ona ga je tješila nakon njegova prvog razvoda, a bila je tad i na vrhuncu slave. Oboje su privlačili pažnju kontroverznošću, a Madonna je u svemu tome otišla i korak dalje.

- Igrao sam poker u Las Vegasu kad je zazvonio telefon. Tražila je da hitno dođem u New York, tad su bile najveće šanse da ostane trudna. Ostavio sam žetone na stolu i odletio tamo, obavio posao i vratio se avionom nazad u Vegas - piše u Rodmanovoj biografiji 'I Should Be Dead By Now'.