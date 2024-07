Najgora momčad Eura: U njoj su Livaković, Ronaldo i dva Srbina

Dijeli nas tek jedan dan od velikog finala Europskog nogometnog prvenstva koje će se u nedjelju od 21 sat igrati na Olimpijskom stadionu u Berlinu. Veliko finale pružit će okršaj dvije europske velesile, Španjolske i Engleske. To ujedno znači i da će dosta igrača iz te dvije reprezentacije biti u idealnoj momčadi prvenstva. Što je automatski otvorilo prostor za stvaranje najgore jer to su, ustvari, reprezentacije koje su uglavnom ispale prilično rano.

Španjolska Marca nije se libila uvrstiti sve one za koje smatra da su ovaj turnir podbacili, neovisno o imenu, zvjezdanom statusu u nogometnom svijetu ili generalnoj kvaliteti.

Italija i Srbija po dva

Pa je tako Srbija, uz Italiju, jedina reprezentacija koja ima dva predstavnika u najlošijih 11 Eura.

U veznom redu to je Sergej Milinković-Savić, u napadu to je Dušan Vlahović. Veznjak jednostavno više ne igra istu kvalitetu nogometa otkako je otišao u Saudijsku Arabiju, a napadač Juventusa nije zabio niti jedan gol. Uz njega u napadu su Romelu Lukaku, najveći tragičar ovoga prvenstva po broju nepriznatih golova (3) i Cristiano Ronaldo, koji je odigrao najgori turnir otkako igra profesionalni nogomet. Niti on nije zabio nijedan gol na Euru premda je imao šansu i iz penala.

U veznoj liniji tu su još Dominik Szoboszlai i John McGinn, u obrani su Oleksandr Zinčenko, Andreas Christensen, Gianluca Mancini i Giovanni Di Lorenzo.

Dominik Livaković najgori golman

A na golu - Dominik Livaković. Naravno, posljedica je to ranog ispadanja Hrvatske s Europskog prvenstva i činjenice da su "vatreni" primili čak šest golova. Premda je Livi, primjerice, protiv Italije branio odlično.

No, Marca ga je odlučila uvrstiti u najgorih 11 što nikako nije realan prikaz njegovih stvarnih mogućnosti i kvaliteta.