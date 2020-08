Najkontroverzniji likovi HNL-a: Big Brother, zatvor, tučnjave sa suigračima i 2 promila alkohola

Jo je potezao nož na svoje suigrače, Pablo Migliore bio uhićen jer se za njega sumnjalo kako skriva informacije o ubojstvu. Artem Milevskij je bio miljenik Torcide, ali i ljubitelj dobre zabave, Cleyton dobio batina...

<p>Hrvatska nogometna liga u povijesti je dala čitav niz kontroverznih nogometaša. Zaista, HNL je primao "sve i svašta"; na našim smo terenima vidjeli čitav niz "čudnovatih biljaka". Tako je još na počecima HNL-a nogometaš Hrvatskog dragovoljca <strong>Robert Lončar </strong>udario suca Darka Cvitkovića, prvoligaški je nogomet igrao i kasniji pobjednik Big Brothera <strong>Romano Obilinović</strong>, a velike probleme trenerima je (više svojima nego suparničkima) godinama radio i <strong>Sammir</strong>.</p><p>Naravno, teško je sada nabrojati sve problematične dečke HNL-a, a donosimo vam priču nekih HNL likova koji će svakako ostati zapamćeni u domaćem nam nogometu. Neki su bili i prilično uspješni u hrvatskom nogometu, neki pak u HNL-u djelovali kao potpuni prolaznici...</p><h2>Josiel Alves de Oliveira - Jo</h2><p>Jedan od "najluđih" nogometaša koji se posljednjih godina pojavio u HNL-u svakako je - Josiel Alves de Oliveira. Ili popularnije - Jo. Brazilski krilni napadač u Hrvatskoj se zadržao dvije sezone, ali redovito punio medijske stupce problemima. Veći dio HNL karijere proveo je u Istri 1961, a onda 2014. godine potpisao za Hajduk gdje se zadržao - 35 dana. Igor Pamić i Jo ratovali su mjesecima; Brazilac se onda poslije Hajduka opet vratio u Pulu.</p><p>S ovim čovjekom nikada nije bilo dosadno. Tako je jednom prilikom (prema policijskom izvješću) putem Facebooka prijetio 24-godišnjoj ženi iz Medulina, a samo dan kasnije nožem smrću prijetio suigračima Borislavu Pilipoviću i Juri Obšivaču!? Tu se pisalo i o ljubavnim trokutima, svemu i svačemu. Buntovni Jo stalno je bio u "toplo-hladnom" odnosu sa suigračima u Puli, pa je tako često dobivao "odgojne mjere" (čitaj poneki šamar) od tadašnjeg suigrača Dejana Radonjića.</p><p>Jednom je prilikom izlaska iz igre bacio dres prema Igoru Pamiću, a tada je prekipjelo i bivšem treneru Puljana.</p><p>- Što se mene tiče, njemu su za sva vremena zatvorena vrata svlačionice! Jedino se može vratiti ako igrači budu tako htjeli, ali za mene je to gotova priča. Želim mu svu sreću. Nedopustivo je da se tako ponaša igrač kojemu se sve pružilo u granicama naših mogućnosti - divljao je toga dana Pamić.</p><p>Danas, s 31 godinom, nema klub, a nakon Hajduka i Istre igrao je za moldavski Milisami, islandski Grindavik i korejski Anyang. U veljači je stigao u Crnu Goru, točnije u redove drugoligaša Jezera, ali se zbog korone i prekida svih nogometnih aktivnosti tamo zadržao samo do srpnja, a sada je opet u potrazi za novom destinacijom.</p><h2>Henri Belle</h2><p>Još jedna "čudna biljka" hrvatskog klupskog nogometa bio je Henri Belle. Kamerunski napadač svoju je avanturu imao u Istri 1961 i Splitu, a Belle je (za razliku od Joa) uz brojne probleme izvan terena, često bio prevaga na samom travnjaku. No, njegovih smo se gluposti nagledali i previše...</p><p>Još kao igrač Istre (ožujak 2011.) bio je isključen na gostovanju kod Osijeka jer je - udario dječaka koji skuplja lopte!? Kao igrač Splita često nije slušao upute trenera. Tako je protiv Zadra odlučio izvesti kazneni udarac (pogodio gredu) bez obzira što je trener Bašić glasno inzistirao da to napravi Vitaić. No, Kamerunac se pravio da ga ne čuje i - promašio....</p><p>Henri Belle često je svoje svađe i nesuglasice sa svima oko sebe objašnjavao - rasističkim uvredama. Tako je u kolovozu 2012. godine poslije utakmice Splita i Istre 1961 najavio kako će svog bivšeg trenera Igora Pamića optužiti za rasizam, dok se 2014. godine zakačio i s braćom Žužul.</p><p>- Neću biti Jozina (brat predsjednika Splita Slavena Žužula, nap. a.) ovca, da me on veže gdje želi! Pa Jozo je rekao je tajniku Sučiću kako je ljudima 'moje vrste' mjesto na vrhu Marjana. Kad sam pitao što se to nalazi na vrhu Marjana, kazali su mi - zoološki vrt!? - bile su tada riječi Henrija Bellea.</p><p>Nakon odlaska iz HNL-a u ljeto 2015. igrao je u Turskoj (Boluspor), Bjelorusiji (Belšina) i Tunisu (Bizertin). Također ima 31 godinu, a posljednja destinacija mu je ciparski Cihangir.</p><h2>Cleyton</h2><p>Dinamo je u siječnju 2014. godine doveo Cleytona, iskusnog brazilskog veznjaka koji je trebao postati nova modra "desetka". O njemu su svi pričali u superlativima, iza njege su bile uspješne predstave u Panathinaikosu, ali i Kayserisporu gdje ga je trenirao Robert Prosinečki.</p><p>Odmah se vidjelo kako Cleyton neće biti prevaga na terenu, ali nitko nije mogao vjerovati kako će donositi probleme izvan njega. U Maksimiru se zadržao samo dva mjeseca, a onda u zagrebačkom noćnom provodu - dobio batina. Cleyton je nastradao u fizičkom sukobu (razbijena arkada) s nepoznatim napadačem, pa ga je Dinamo suspendirao i s njime raskinuo ugovor.</p><p>U tako kratkom roku Cleyton je snimio, pa na Instagramu objavio video uradak na kojem s tadašnjim suigračem Antom Rukavinom, ali i sucem Brunom Marićem sviraju hit (Ai se eu te pego) brazilskog glazbenika Michela Tela. Cleyton je svirao bongose, Rukavina gitaru, a Bruno Marić sve pratio zvečkom...</p><p>Poslije odlaska iz Dinama lutao je po Grčkoj (Skoda Xanthi), Turskoj (Elazigspor, Göztepe, Ümraniyespor), na Cipru (Omonia Nikozija), pa karijeru 2019. godine zaključio u Iraklisu.</p><h2>Artem Milevskij</h2><p>Veseli Ukrajinac koji je 11 godina branio boje kijevskog Dinama, bio jedan od najboljih napadača toga kluba, u Hrvatsku se 2014. godine stigao - zabavljati. Prvo malo tulumariti kao igrač Hajduka (zarađivao 15 tisuća eura mjesečno), a Split mu se toliko svidio da je odlučio preseliti i u Park mladeži. Artem Milevskij nije se ozbiljno bavio nogometom, stalno se mučio s ozljedama i fizičkom spremom, a jednom je prilikom - samoinicijativno preskočio trening. A za kaznu klubu morao kupiti dva bicikla za fitness...</p><p>Hajduk ga se brzo riješio, a u njega je još vjerovao tek - Goran Sablić. Njegov nekadašnji suigrač iz kijevskog Dinama, a tih dana trener Splita. No, ni tu se nije predugo zadržao, "glad" za noćnim životom bila je prejaka. Pa je Milevskij uhvaćen u alkoholiziranom stanju, s preko dva promila u krvi prenoćio u zatvoru (kao koju godinu ranije u Zagrebu Sammir). U Splitu više nisu imali razumijevanja, pa je Ukrajinac brzo postao "bivši"...</p><p>Ima 35 godine, a poslije Splita bio je član Concordije (Rumunjska), Tosnog (Rusija), Kisvarde (Mađarska), dok danas nastupa za bjeloruski Dinamo Brest.</p><h2>Ahmed Said</h2><p>Said je dulje vrijeme bio u sukobu s navijačima, još od kada je protiv Evertona odlučio izvesti penal i promašio ga, a njegovo ponašanje često je ispadalo iz tračnica normalnog. Svašta je bilo vezano za napadača iz Gane, ali ludilo koje se dogodilo na utakmici s Goricom bilo je van svake pameti. Said je tada glavom udario vratara Gorice Kristijana Kahlinu.</p><p>Razlog? Bio je frustriran jer je pogodio stativu, žurio je uzeti loptu, a golman Kahlina nije napravio baš ništa što bi potaknulo sumanutu Saidovu agresivnost. No, Said je oduvijek bio 'svoj', oko njega je i ranije bilo brojnih problema.</p><p>Protiv Cibalije u pobjedi 2:1 2017. godine Said je propisno naljutio ponajboljeg igrača Antu Ercega sebičnošću. Bila je to izgledna akcija, Erceg na kraju nije dobio loptu i Said je sve uprskao. Opravdanje je bilo da je Erceg bio u ofsajdu što je besmislica.</p><p>Prvi ozbiljniji prekršaj dogodio se kada je Said zamijenjen protiv Slaven Belupa te je, na putu prema klupi, napucao paket bočica vode koje su se razletjele tartan-stazom ispred klupe Hajduka. Usudio se prigovoriti i Danteu Stipici zbog slabije reakcije na utakmici protiv Lokomotive. Zamjerio mu je primljen gol.</p><p>Znao je biti i nervozan što se pokazalo na utakmici protiv Lokomotive (2:2) kada se opasno zakačio s protivničkim igračem Dejanom Radonjićem. Bilo je tu i uvreda s obje strane. Said danas ima 27 godina, poslije Hajduka bio je u Lokerenu i Rio Aveu, a po odlasku iz Hajduka (siječanj 2019.) do danas zabio je tek jedan prvenstveni gol.</p><h2>Anas Sharbini</h2><p>I Sharbini je bio "čudna biljka". Nogometaš koji je svojim mogućnostima oduševljavao nikada se nije "za ozbiljno" posvetio nogometu. Niti bio pravi profesionalac. Inače bi njegova karijera bila puno drugačija. A s njim je oduvijek bilo problema. Još 2008. godine nije se Draženu Ladiću odazvao (niti javio) na okupljanje U-21 reprezentacije za prijateljsku utakmicu sa Slovačkom, a to ga je na koncu "koštalo" 80 tisuća kuna.</p><p>Dvije godine kasnije dogodio se i "slučaj Funtana" kada su se hrvatski reprezentativci previše opustili jedne noći, a tu je odskakao - Sharbini. Kojeg su drugi reprezentativci pijanog morali nositi u hotel. Anas Sharbini tada je (od strane Hajduka) kažnjen s 50 tisuća kuna. Nešto jeftinije (kazna 40 tisuća kuna) morao je u blagajnu splitskoga kluba uplatiti nakon što se autom vozikao po poljudskoj tartan stazi!? To je razbjesnilo tadašnjeg trenera Gorana Vučevića...</p><p>U karijeri Anasa Sharbinija bilo je još "sto problema"; od kašnjenja na trening, sporova i suspenzija zbog dugovanja bivšem menadžeru Sanjinu Ugarkoviću, a u studenom 2015. godine samoinicijativno (kao kapetan Rijeke) nije otišao na utakmicu u Osijek. I tu je bio kažnjen s 10.000 eura... </p><p>A još dugo nakon što je odigrao zadnju utakmicu dobivao je plaću od Rijeke jer ugovor mu je vrijedio do ljeta 2018. Nije mu palo na pamet raskinuti ga i igrati negdje. Tako je pričekao istek ugovora s Rijekom pa je potpisao za - četvrtoligaša Grobničan!? Anas Sharbini danas ima tek 33 godine, a još 2017. oduševio je na tradicionalnom atletskom događaju 'Hahlići trail 2017.' gdje je na utrci na 12 kilometara osvojio drugo mjesto.</p><h2>Dino Drpić</h2><p>Još jedan od onih igrača koji je bio uspješan na terenu (osvojio pet naslova prvaka Hrvatske, šest hrvatskih Kupova), ali i prilično 'čudnovat' u privatnom životu. Dino Drpić je imao brojnih problema, medijske stupce svojevremeno je punio kockarskim dugovima, ali i po braku s Nives Celzijus.</p><p>Dino Drpić je ostao zapamćen i po nesportskom potezu iz 2006. godine kada je navijačima Hajduka posilje utakmice na Maksimiru pokazao - stražnjicu?! Igrači Dinama slavili su naslov prvaka, trčali počasni krug oko igrališta. No, dok se većina njih zaustavila prije južne tribina na kojoj je bila smještena Torcida, Dino Drpić je otrčao tamo i pokazao im golu stražnjicu.</p><p>Ozbiljnu igračku karijeru završio je još 2010. godine kao 29-godišnjak, iako je i poslije toga imao zanimljivih izleta poput odlazaka u AEK, Volyn Lutsk, Rijeku ili pak na Bruneje. Dino Drpić i prošle je godine bio na sudu, ovoga puta kao svjedok u slučaju 'Kamatarenje', gdje i nekoliko puta sam mijenjao iskaze. </p><h2>Pablo Migliore</h2><p>Argentinski golman bio je član Dinama u sezoni 2013/14., za 'modre' na koncu skupio samo četiri susreta. No, taj je stvarno bio 'lud', što mu je i sugerirao nadimak 'El Loco'. </p><p>I prema argentinskim je medijima imao puno 'putra na glavi'. Pablo Migliore još je prije dolaska u Dinamo završio u zatvoru, uhićen je pod sumnjom kako je krio informacije vezane za smrt 56-godišnjeg Ernesta Cirina. To i ne bi bilo toliko čudno, no za to je ubojstvo glavni osumnjičeni bio Maximiliano Mazzaro, vođa navijača Boca Juniorsa. I baš je Mazzaro na smrt pretukao izvjesnog Cirina koji je na koncu podlegao ozljedama.</p><p>Neki su mediji tvrdili kako je Migliore pobjegao u Dinamo kako bi pobjegao od argentinskog pravosuđa, no onda se nakon samo četiri utakmice vratio u domovinu. Zanimljivo, s Dinamom je osvojio Superkup, Zagrepčani su te 2013. godine na penale bili bolji od Hajduka. Migliore je prije svakog penala nešto dobacivao i provocirao igrače Hajduka, na kraju im i obranio nekoliko udaraca s bijele točke.</p><p>U Dinamu se najčešće družio s Luisom Ibanezom kojeg bi, s vremena na vrijeme, znao i 'opaliti'. Da, Migliore je znao i maltretirati svoje suigrače na treninzima, a sjećamo se kako je prilikom slavlja poslije osvajanja Superkupa u jednom zagrebačkom klubu lakoćom 'stresao' i 30-ak piva. Velikih piva, da ne bi bilo zabune... </p><h2>Romano Obilinović</h2><p>E, ovo je tek pravi 'kralj'. Igračku karijeru započeo je u Sloveniji (Tabor Sežana, Primorje, Koper, Mura), tamo bio 'strah i trepet' za brojne vratare. Da, Romano Obilinović je u sezoni 2001/02. bio i najbolji strijelac slovenske lige, a od hrvatskih nogometaša tu su titulu poslije njega ponijeli tek Dario Zahora (2007/08), Mate Eterović (2013/14.) i ove godine Ante Vukušić.</p><p>Kasnije je igrao u HNL-u (Samobor i Split), a onda tek po završetku karijere postao - prilično popularan. Romano Obilinović ili Žorž ušao je u Big Brother 2016. godine, te odmah oduševio hrvatsku javnost. Na kraju je bio i pobjednik te sezone, a tamo započeo i ljubavnu vezu s Marinom Raguž.</p><p>Dijelom od osvojenih 183.700 kuna pobjedom u “Big Brotheru” vratio je dugove, a onda se vratio nogometu i zaigrao za petoligaški klub NK Mosor iz Žrnovnice. Romano Obilinović radio je i kao oružar u RNK Split, a posljednjih godina javnost zabavlja svojim kladioničarskim prognozama...</p><h2>Eros Grezda</h2><p>Ni Eros Grezda nije baš najmirniji lik na svijetu, albanski nogometaš velikih je problema imao u Rangersima gdje je igrajući za drugu momčad pljunuo suparnika. To se naravno nije svidjelo velikom Stevenu Gerrardu, pa je Grezda kod svog trenera brzo pao u zaborav. I legenda Liverpoola na njega više nije ozbiljno računao...</p><p>Miljenik Kohorte ubrzo se vratio u svoj Osijek, gdje je opet postao prilično bitan igrač, no onda ponovo 'crnu mrlju' na svojoj karijeri zaradio poslije polufinalne utakmice Kupa koju su na Rujevici igrali Rijeka i Osijek. Naime, Grezda je ispred svlačionica fizički nasrnuo na domaćeg napadača Čolaka, pa se 'branio' kako ga je ovaj cijelo vrijeme verbalno provocirao.</p><p>Krilni napadač Osijeka zaradio je kaznu HNS-a (četiri utakmice suspenzije), a žestoki su bili i klupski čelnici koji su mu oduzeil 20 posto primanja u razdoblju od jedne godine. Eros Grezda se poslije ispričao Antoniju Čolaku, no sada će i svaki njegov sličan potez u budućnosti biti pod velikim 'povećalom'.</p><h2>Petar Bočkaj</h2><p>Petar Bočkaj je još jedan ljubimac osječkih navijača, ali i gotovo svih istinskih ljubitelja HNL-a. I to s razlogom, 'Pero bombardero' drugačije udara loptu, a uz Kristijana Lovrića je i daleko najbolji izvođač slobodnih udaraca koji se posljednjih godina pojavio u hrvatskom klupskom nogometu.</p><p>No, i Bočkaj s razlogom ulazi u ovo elitno društvo najkontroverznijih igrača HNL-a, nogometaš Osijeka se pijan o ožujku 2019. godine automobilom zabio u benzinsku postaju, pa pobjegao s mjesta nesreće. U kasne noćne sate, Bočkaj se vraćao s koncerta Saše Matića, pa u potpunosti uništio benzinsku postaju.</p><p>Osječani su bili prilično ljutiti na svog nogometaša, predsjednik Ivan Meštrović je najavljivao i kako će Bočkaja potjerati iz kluba, no cijela se situacija s određenim vremenom smirila. Petar Bočkaj i danas je jedan od najboljih nogometaša Osijeka, a svi vjerujemo kako su ovakve avanture i za njega - daleka prošlost.</p>