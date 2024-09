Najmoćniji europski menadžer za 24sata: 'Dražen bi danas možda bio i bolji od Dončića'

Više od 14 tisuća ljudi sjatilo se na tribine zagrebačke Arene, a pored parketa sama elita. Od Luke Dončića, Bojana Bogdanovića, Tonija Kukoča, Dina Rađe Nikosa Galisa, Kennyja Andersona... Svi oni došli su zbog Dražena Petrovića. Eto takva je ostavština i 31 godinu nakon smrti jednog od najvećih europskih košarkaša svih vremena.

Bila je to veličanstvena večer koja nas je barem na nekoliko sati maknula iz surove hrvatske košarkaške realnosti i teleportirala u slavnu prošlost. Na velikom ekranu u dvorani vrtjeli su se isječci iz njegove karijere, koga god da ste pogledali oko sebe, caklile su mu se oči, a koža naježila. Emocije su se razbuktale kada se pojavio Draženov hologram. Kao da je tu, pored nas, stvaran, s loptom u rukama i svom prirodnom stanju. Mnogima su suze potekle.

Iz izjava brojnih košarkaških legendi vidljivo je koliko je Dražen značio, a znači i danas za svjetsku košarku. Novije generacije nikada neće zaboraviti da je upravo on zaslužan što je NBA liga otvorila vrata europskim košarkašima. Tada su Europljani odlazili preko bare s velikom podcjenjivačkom etiketom. Legendarni hrvatski košarkaš bio je jedan od prvih koji im je dokazao suprotno. Da košarkaši iz ovog dijela svijeta itekako mogu parirati Amerikancima.

- Europljanima je puno lakše doći do NBA-a, to je neusporedivo u odnosu na onda, prije je to bilo jako rijetko. Najbolji igrači već godinama dolaze iz Europe i to je jasan signal klubovima gdje tražiti nove zvijezde. Iz jadranske lige je u zadnjih desetak godina otišlo 20-ak igrača u NBA koji nam nikad nije bio bliži. Imamo sad Jokića i Dončića koji su najbolji igrači NBA-a, ali su igrači drugog reda po meni. LeBron i Curry, za njih Ameri misle da su najbolji, malo je falilo u Parizu da i mi budemo ispred - rekao nam je Miško Ražnatović, najutjecajniji europski menadžer koji predstavlja Nikolu Jokića, Ivicu Zupca i ostale velike košarkaše.

Bio je nevjerojatni radnik i košarkaški fanatik. Svaki slobodni trenutak koristio je kako bi radio na nedostacima i usavršio se. S takvim mentalitetom danas bi bio jedan od najboljih u NBA ligi, smatra Ražnatović.

- Da Dražen danas ide u NBA, sigurno bi bio u konkurenciji standardni član prve petorke. Ne znam bi li bio MVP. Ako je Dončić postigao to što je postigao, Dražen bi možda bio i bolji. Ja sam dvije godine mlađi od njega, imao sam 16 kad je bila čuvena sezona u Šibenki, zaljubio sam se. Tad sam promijenio dres i nosio ga do kraja karijere. I moja kćerka nosi broj 4, sve moje mail adrese i računi imaju broj 4. Gledao sam njegove klipove, to je i dalje revolucionarne, nijedan igrač nije spojio košarku i umjetnost kao Dražen. To je prelijepo gledati.

Toni Kukoč osvojio je tri prstena, tu je i Dirk Nowitzki, od novije generacije pojavili su se Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić i nevjerojatni Nikola Jokić koji je osvojio tri MVP nagrade. Konkurencija je golema u iboru najboljeg europskog igrača u povijesti.

- Najbolji Europljanin u povijesti? Teško je uspoređivati Dražena i Jokića, sad je druga igra, tad je to bilo teško Europljanima. Ako nije najbolji, onda je drugi najbolji i to će ostati niz godina. On je otvorio vrata mnogim igračima iz Europe. Kao što su Jokić i Dončić otvorili vrata mnogim klincima da dokazuju da imaju kvalitetu. Dražen je odradio onaj pionirski dio posla da Amerikancima dokazuje da se košarka i tu igra na visokoj razini. Nakon Portlanda, gdje nije ni dobivao šansu, kvaliteta je izašla na vidjelo u Netsima - zaključio je Ražnatović.