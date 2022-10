Najpoznatiji freestyler svijeta je stigao u Pulu: Finale SP-a sam gledao s Hrvatima i bojao se

Stigao je i taj dan! U pulskoj Areni danas će osam najboljih freestylerica i 16 najboljih freestylera svijeta pokazati svoje vještine, a svoje kolege došao je podržati i najveća faca među njima - Séan Garnier.

Francuz se u mladosti okušao u nogometu i futsalu, no zbog ozljeda koljena i ahilove tetive je morao prestati igrati pa je svjetsku slavu pokupio žongliranjem lopte. Sada je najprepoznatiji freestyler svijeta s preko 18 milijuna pratitelja na društvenim mrežama. Najveći uspon, kako sam priznaje, doživio je kada je postao svjetski prvak na premijernom Red Bull Street Style finalu tamo odakle dolazi najbolji 'hakleri' - u Brazilu.

POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja sa Séanom Garnierom

- To mi je promijenilo čitav život. Bio sam nitko, a kada sam osvojio naslov, Red Bull me počeo sponzorirati, počeo sam putovati svijetom i upoznavati ljude. To je velik uspjeh i dan kad mi se život 'okrenuo'.

Imaš li uzora?

- Pa nitko mi nije baš klasičan uzor, ali inspirirali su me Ronaldinho, Zidane i Maradona jer su oni igrali ne samo učinkovito, već i prelijepo.

Kako si počeo freestylati?

- Igrao sam se s loptom, radio trikove i to je počelo zanimati i impresionirati ljude pa sam si rekao "zašto bi trčao po terenu kada mogu samo raditi trikove".

Foto: Damiano Levati

Koliko je potrebno za naučiti novi trik?

- Ne znam. Idemo probati... Evo, deset sekundi haha.

Odakle dolaze najbolji freestyleri?

- Iz Japana, Norveške, Brazila i Francuske

Liga prvaka ili Red Bull Street Style?

- Red Bull Street Style, naravno.

Kako ti se sviđa pulska Arena kao mjesto održavanja događaja?

- Mislim da je Arena jako lijepo mjesto, izgleda kao da smo gladijatori pa zato mislim da je to savršeno mjesto da vidimo tko je najbolji.

Freestyle ili futsal?

- Čekaj da razmislim... Rekao bi nekakva mješavina jer volim raditi prave stvari u pravim trenucima. Moj cilj je impresionirati ljude, a oni nekad žele da igram, a nekad da radim trikove.

Foto: Chukwudi Chinakwe

Koja je razlika u pripremi za freestyle i nogomet?

- U nogometu je veći fokus za na tijelo, u 90 minuta nogometa imaš možda dvije minute loptu u nogama, dok u freestyleu ju moraš dirati čitavo vrijeme. Freestyle je tehnički zahtjevan, dok za nogomet moraš razumjeti igru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Za koji klub navijaš?

- Navijam za lijep nogomet, ali kada PSG igra Ligu prvaka, želim da pobijedi.

Najbolji nogometaš u ovom trenutku?

- Erling Haaland - kaže kao iz 'topa'.

Što misliš o hrvatskom nogometu?

- Uf, imate Luku Modrića. On je čudesan, ima nevjerojatna dodavanja, osvojio je Zlatnu loptu. Obožavam ga jer igra 'izvan okvira'. Nije tipičan snažni veznjak, više je tehnički potkovan i ima 36 godina (hrvatski maestro napunio je u rujnu 37 godina) što znači da se nogomet može dugo igrati.

Igrao si futsal protiv Hrvatske, što misliš o toj utakmici?

- Kako znate to? Bila je to super utakmica. Ustvari nisam bio nešto poseban u to vrijeme, ali imao sam priliku igrati i mislim da je Hrvatska jedna od najboljih zemalja u futsalu.

Foto: Red Bull Content Pool

Koja ti je utakmica između Hrvatske i Francuske najviše ostala u sjećanju?

- Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Trebao sam gledati utakmicu sa stadiona, no u posljednji trenutak netko me nazvao da napravim video u hrvatskoj fan zoni pa sam tamo gledao utakmicu i nakon svakog gola sam se skrivao jer sam se bojao.

Zidane ili Modrić?

- Zidane, naravno. Modrić, volim te, ali Zidane je Zidane.

Gdje se vidiš za pet godina?

- Bit ću 'nogometni Dana White'. Stvaram potpuno novi koncept nogometa. Igrat će se '1 na 1' s golmanima i moj cilj je prepoznati talente diljem svijeta i dati im mogućnost da budu sljedeći Ronaldo ili Messi.

Foto: Jason Halayko

Kakav uspjeh previđaš Francuskoj na Svjetskom prvenstvu u Kataru?

- Trebali smo osvojiti, ali nakon svega i nisam baš tako siguran. Svejedno se nadam da hoćemo.

Poruka za sve freestylere?

- Trenirajte satima i satima da postane najbolja verzija sebe - poentirao je.

