Najskuplja salveta na svijetu! Krenula dražba za papirić koji je ušao u povijest, evo koliko nude

Nadmetanje je započelo u srijedu za salvetu na kojoj je nogometni klub Barcelona ispisao obećanje da će potpisati ugovor s tada 13-godišnjim Lionelom Messijem, s ranim ponudama koje su dosegle gotovo 300.000 dolara.

Salveta je potpisana u prosincu 2000. kada se Carles Rexach, tadašnji sportski direktor Barcelone, dogovorio s agentom Horaciom Gaggiolijem da angažiraju argentinskog tinejdžera koji je kasnije postao najbolji strijelac kluba svih vremena.

Signed and framed napkin on which soccer club Barcelona promised to sign a 13-year-old Lionel Messi is displayed at the Bonhams auction house in London | Foto: Will Russell

Licitacija za dokument, koji je aukcijska kuća Bonhams opisala kao "plavu tintu na standardnoj španjolskoj voštanoj salveti", iznosila je 220.000 funti (274.824,00 USD) nedugo nakon otvaranja prodaje, prema web stranici dražbovatelja.

- Nikad nije bio pravno obvezujući, ali emocionalno predstavlja duboku vezu ili početak duboke veze koju je Messi imao s Barcelonom - rekao je glavni marketinški direktor Bonhamsa Marc Sands.

Messi je pomogao Barceloni da osvoji 35 trofeja, upisavši rekordna 782 nastupa i postigavši 674 gola. Messi je napustio Barcelonu 2021. godine i sada igra za Inter Miami.

Signed and framed napkin on which soccer club Barcelona promised to sign a 13-year-old Lionel Messi is displayed at the Bonhams auction house in London | Foto: Will Russell

- Ako volite nogomet, znat ćete sve o Lionelu Messiju i znat ćete da je definirao nogomet za generacije. Ako želite djelić te akcije, ovo je prava stvar - rekao je Sands.

Online prodaja završava 17. svibnja.