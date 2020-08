Najskuplji igrač opet pogriješio, ali Dinamo ih ima 14 - s mudima

<p>Uh, tako je to s Dinamom. Uvijek drama, borba, pa i puno muke. Zagrepčani su si ovoga puta sve zakuhali sami, imali su utakmicu u svojim rukama, kontrolirali dvoboj, a onda se dogodio novi 'blackout' Theophilea koji je skrivio najstrožu kaznu, dobio crveni karton, pa svoju momčad ostavio s deset igrača na terenu.</p><p>A kada vam najskuplji igrač tako griješi, onda se i vašoj momčadi, u ovom slučaju Dinamu ne piše dobro. Osim ako tada nemate karakterne frajere s 'jajima', igrače koji će izdržati 39 ili 69 minuta s igračem manje, poginuti na terenu. A Dinamo ih srećom ima...</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo slavi nakon Cluja</b></p><p>Modri su dobro krenuli, Zoran Mamić je taktičkom postavkom s rombom (Ademi iza, Gojak desno, Ivanušec lijevo, Majer ispred) u sredini terena nadmudrio Dana Petrescua. Rumunjski trener vjerovao je kako će Dinamo standardno raširiti igru, prijetiti preko brzih krila, a 'modri' su bili zgusnuti u sredini terena, držali posjed lopte i opasno prijetili. Da, Dinamo je u prvih 45 minuta napravio više prigoda nego u Puli.</p><p>Sve je bilo kako treba, Gojak je zabio za vodstvo hrvatskog prvaka, ubrzo je okvir domaćeg gola pogodio i Oršić. Nije to bilo sve, Rumunji su jednom i sami, poslije kornera Majera, kreirali paniku, lopta je tada skakutala po gredi. Cluj je bio opasan tek u dva navrata, oba puta nakon prekida što je u modrom stožeru označeno najjačim dijelom njihove igre. I Dinamo je bio spreman na to...</p><p>Sve do 51. minute i nove gluposti Theophilea. Francuski branič na nepotreban je način skrivio kazneni udarac, pa odmah morao i u svlačionicu. Dominik Livaković uspio je obraniti penal Deacu, no to je ubrzo bilo sve od Dinama. U modrom je taboru krenula panika, Rumunji su krenuli na sve ili ništa, a onda je kod gola Cluja kiksao i najbolji dinamovac Livaković. I sve je izgleda kako će stvari krenuti u krivom smjeru.</p><p>Kevin Theophile očito nije čovjek za velike utakmice. Francuz je na nevjerojatan način kiksao protiv Šahtara (udarivši golmana za penal u 98. minuti), Dinamu tada 'oduzeo' proljeće u Ligi prvaka. U međuvremenu je dugo ucjenjivao Zagrepčane s potpisom novog, poboljšanog ugovora (priča se da godišnje zarađuje i do 900 tisuća eura), pa je sada skoro 'modre' koštao i novog nastupa u elitnom klupskom natjecanju.</p><p>Srećom, tu je bio Dominik Livaković koji je branio sve što je trebalo, Ademi i Gojak su 'pojeli' sredinu terena, Gvardiol u zadnjoj liniji djelovao kao da mu je ovo već stota, a ne prva europska utakmica. Dinamo je konačno odradio pravi europski dvoboj, bio čvrst i stabilan, niti se raspao kada ni najveći optimisti više nisu vjerovali u uspjeh iz Cluja.</p><p>Pa niti kada su primili gol u 93. minuti, pa morali još pola sata odraditi s igračem manje. Ni to nije bilo sve, plavi su i kod penala bili na konopcima (poslije promašaja Gojaka), a onda se opet pojavio Dominik Livaković. Svaka čast svima! Točnije, svaka čast četrnaestorici lavova, jedan od njih te čestitke večeras ipak nije zaslužio...</p>