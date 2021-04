Julian Nagelsmann (33) povest će Bayern u sljedećoj sezoni nakon Hansija Flicka. Koliko su to samo Bavarci htjeli, ne treba dalje od milijuna koje su uplatili na Leipzigov račun. Nekad im je puno bilo platiti 25 milijuna eura za igrača, sada su to za trenera. Recimo, manje su platili za Robbena, Borussia manje za Haalanda...

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nije mi bitna kolika je odšteta niti to utječe na mene. Moje je mišljenje da nitko ne vrijedi toliko novca. Ali ne plašim se. Nitko me nije ni pitao, to je odluka klubova - rekao je Nagelsmann čiji će ugovor trajati do 2026. godine.

- Za mene je ostvarenje sna to što ću postati trener Bayerna. Nikada nije bila tajna da sam uzbuđen zbog trenerske pozicije u Bayernu. Ovo je jedinstvena prilika.

Nagelsmann je, jasno, postao najskuplji trener u povijesti. Chelsea je Portu za Villas-Boasa platio 15 milijuna eura, a, zanimljivo, i Leipzig je platio odštetu za Nagelsmanna kada ga je uzeo Hoffenheimu - pet milijuna eura.

- Bilo je ponuda i drugih klubova, ali ih nisam prihvatio. Jedina opcija bila je da dođem u Bayern. Nismo razgovarali mnogo jer nije bilo mnogo vremena. Pregovori su bili kratki, inzistirao sam na tome da se sve brzo završi.

Neće, međutim, inzistirati na dovođenju igrača iz Leipziga...

- Obavijestili smo momke. Ne vjerujem da su ljuti, ne osjećam krivnju. Nitko ne bi trebao biti uvrijeđen, a sada neću povesti igrače sa sobom u Bayern...