Najvažnije je bilo ne izgubiti: Igru koju ćemo brzo zaboraviti, a bod koji Hrvatskoj puno znači

Piše Iz Praga: Hrvoje Tironi,
Najvažnije je bilo ne izgubiti: Igru koju ćemo brzo zaboraviti, a bod koji Hrvatskoj puno znači
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

ČEŠKA - HRVATSKA 0-0 Zlatko Dalić imao je jasne namjere prije gostovanja u Pragu. Igrati na sigurno, osvojiti jedan bod i tako stići na korak do Svjetskog prvenstva. I izbornik je uspio u svom naumu...

Hrvatska je remijem (0-0) kod Češke napravila još jedan veliki korak prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine. "Vatreni" se u Pragu nisu kockali, već su igrali na sigurno, znali kako im je najvažnije - ne izgubiti. I to im je uspjelo za rukom što znači kako je Hrvatska na korak do Mundijala. Za teoriju nam po tom pitanju treba još šest bodova, a to bi trebao biti - zicer dana.

