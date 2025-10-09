Najvažnije je bilo ne izgubiti: Igru koju ćemo brzo zaboraviti, a bod koji Hrvatskoj puno znači

Hrvatska je remijem (0-0) kod Češke napravila još jedan veliki korak prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine. "Vatreni" se u Pragu nisu kockali, već su igrali na sigurno, znali kako im je najvažnije - ne izgubiti. I to im je uspjelo za rukom što znači kako je Hrvatska na korak do Mundijala. Za teoriju nam po tom pitanju treba još šest bodova, a to bi trebao biti - zicer dana.

