Najveće pojačanje za Rijeku! Sjajni Gorgon produžio ugovor

Tek što je sezona završila, osvajač Kupa Rijeka osigurala je najveće pojačanje za sljedeću sezonu. Kapetan Alexander Gorgon potpisao je novi, poboljšani ugovor koji će vrijediti do 2023. godine.

Austrijanac je bio velika lovina u zimskom prijelaznom roku, a to se moglo očekivati i u ljetnom. Kupaca je bilo na sve strane, no Rijeka i Gorgon se ne žele još rastati i kapetan je odlučio potpisati novi.

- Jako sam zadovoljan jer ostajem u Rijeci. Mogu reći da sam ponosan jer klub ima povjerenje u mene što je pokazao činjenicom da sam potpisao ugovor na četiri godine - rekao je Gorgon nakn što je stavio paragraf na novi četverogodišnji ugovor.

On je u Rijeku stigao 2016. godine, bio je dio moćne momčadi pod Matjažom Kekom koja je osvojila dvostruku krunu i bila na korak od Lige prvaka. Ukupno je odigrao 97 utakmica i zabio 35 golova. No navijače je najviše osvojio zbog svog profesionalnog pristupa i utakmica kada je igrao i s visokom temperaturom, no dokazao je da je njihov vjerni ratnik i postao apsolutni ljubimac.

- U protekle tri godine u dresu Rijeke osvojio sam tri trofeja, ali želim ostvariti još puno uspjeha i sigurno je da ću učiniti sve da opravdam povjerenje koje mi je klub ukazao - rekao je.

U dobu kada većina igrača jedva dočeka otići iz hrvatske lige i skrasiti se u nekoj boljoj ligi, Austrijanac je pokazao što je profesionalnost, oduševio sve i odlučio ostati. Sebi je osigurao bolji, poboljšani ugovor, a Rijeci sjajnog igrača u kojeg će velike nade polagati Igor Bišćan iduće sezone u lovu na Europsku ligu.

On je u tri godine osvojio jedno prvenstvo i dva Kupa, a prije nekoliko dana njegov klub dobio je Dinamu na finalu u Puli. Mučio se s ozljedama cijelu sezonu, ali odradio je nekoliko minuta na kraju utakmice.