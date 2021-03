Budimo realni.

Uzrečica je to fiktivnog lika Kazimira Hrasteka iz Bitangi i princeza. Kazo, koji je "milijun puta" pogledao film Casablanca, s tom je uzrečicom volio prisnažiti nešto. E, pa, budimo realni, nedolazak hrvatske rukometne reprezentacije u Tokio je velika rezultatske tragedija hrvatskog sporta.

Prvi put nakon Sydneya 2000. godine, hrvatskog rukometa neće na Olimpijskim igrama. Tad smo u utakmici za peto mjesto na našem Euru izgubili od Slovenaca. Tad to, budimo realni, nije bila tolika tragedija. Neke važne karike bile su na zalasku, neka nova imena tad su tek kročila na veliku pozornicu. A ovo u Montpellieru na kvalifikacijskom turniru za OI... To je tragedija.

U idućim danima i mjesecima naš će se rukometni savez morati pozabaviti gorućim pitanjima. Hoće li se držati riječi pa na klupi ostaviti Hrvoja Horvata, hoće li pomladiti momčad, što napraviti s ligom... Sve su to stvari na koje s nestrpljenjem čekamo odgovor, a za vas smo izdvojili još 10 velikih rezultatskih tragedija i šokova hrvatskog sporta.

1. Hrvatska - Jugoslavija 62-64 (Eurobasket, Španjolska 1997.)

Bila je to prva utakmica hrvatskih i srpskih košarkaša, koji su tad igrali još pod nazivom Jugoslavija. Na Eurobasketu u Barceloni igrala se utakmica u skupini, Hrvatska je par sekundi prije kraja povela 62-61 , nakon što je Slaven Rimac zabio sva tri slobodna bacanja, a onda je Saša Đorđević, baš preko Rimca, u zadnjoj sekundi zabio tricu za pobjedu.

- Moj omiljeni trenutak na Eurobasketu je šut i trica protiv Hrvatske u posljednjoj sekundi. Bila je to prva utakmica dvaju reprezentacija - priznao je godinama kasnije Đorđević.

SRJ je pobijedila Hrvatsku 64-62 i kasnije osvojila zlato, a talentirana generacija, u kojoj su igrali Rimac, Sesar, Giriček, Mulaomerović, a vodio ih je izbornik Petar Skansi, završila je na 11. mjestu.

2. Croatia Zagreb - Newcastle 2-2 (1-2)* (2. pretkolo Lige prvaka, 1997.)

Na Maksimiru je tog 27. kolovoza 1997. bilo 36 tisuća ljudi. Tadašnja Croatia ugostila je u 2. kolu kvalifikacija Lige prvaka slavni Newcastle. Morali su Zagrepčani stići 2-1 iz prve utakmice. Nije dobro počelo, u 43. minuti Goran Jurić skrivio je penal pa dobio crveni karton, a kolumbijski golgeter Faustino Asprilla to nije propustio zabiti.

U drugo poluvrijeme Croatia je ušla puno odlučnije. U 58. minuti golobradi Dario Šimić pogodio je za 1-1 i samo je još gol nedostajao za produžetke i nastavak nade. Maksimir je proključao u 90. minuti, kad je Igor Cvitanović napao prostor, došao do lopte pa fenomenalno iskosa po podu pogodio suprotni kut.

Činilo se kako se grogirani Englezi u produžetku neće izvući. "Momentum" je bio na strani hrvatskog kluba, ali u 119. minuti grubo je pogriješio Šimić. Isplivalo je na površinu neiskustvo. Iz bezopasne situacije u kutu igrališta nabio je loptu u sredinu, Newcastle je istu brzo oduzeo, a Dinamov krvnik postao je Gruzijac Temur Kecbaia.

- Bio je to strašan udarac, ta utakmica mi je bila najgora u karijeri. Vjerujte mi, nemam pojma kako sam uopće došao do Kecbaije nakon utakmice i pitao ga za dres - pričao nam je tadašnji Croatijin kreativac Edin Mujčin.

- Nakon toga gola svi smo popadali po travi od muke. Nisam znao gdje sam, razmišljao sam u tim zadnjim minutama utakmice samo o jedanaestercima...Svi su nas upozoravali na Asprillu, nismo ni sanjali da će nas uništiti Kecbaia. Bili smo bolji, čak i bez Jurića, a Ladić je tih dana branio izvanredno...

3. Hrvatska - Francuska 1-2 (polufinale Svjetskog nogometnog prvenstva 1998. u Francuskoj)

Godine prolaze, ali poraz na Stade de Franceu u polufinalu Svjetskog prvenstva 1998. će me boljeti do kraja života, ispričao nam je tadašnji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Miroslav Ćiro Blažević.

Hrvatska je povela golom Davora Šukera, a onda nas je golovima uništio Lilian Thuram. Bili su mu to u 142 nastupa za Francusku jedini golovi. To je bol koja doista ne može proći, Thurama smo svi sanjali.

- Kad budem umirao, zadnja misao u životu bit će mi Thuram. Pomislit ću na njega, to sam siguran - kazao je u svom stilu Ćiro.

4. Hrvatska - Španjolska 86-101 (Eurobasket 2005.)

Tko je najveći talijanski negativac? Zaboravite obitelj Corleone i ostale, svaki Hrvat, koji prati košarku, zna da je to sudac Luigi Lamonica. Hrvatska je te 2005. godine protiv Španjolske igrala četvrtfinale Eurobasketa u Beogradu, a glavni protagonist bio je sudac iz Pescare, kojega su svojevremeno i pretukli u Ateni.

Navarro je kod tri poena prednosti za Hrvatsku, sedam sekundi prije kraja, po tko zna koji put stao na liniju slobodnih bacanja, ubacio prvo i namjerno promašio drugo bacanje. Marko Tomas je skočio i uhvatio loptu, da bi Garbajosa na dva metra od Lamonice, koji ima posve otvoren pogled na situaciju, brutalno s leđa gurnuo Tomasa u skoku, a ovaj pada preko njegove noge. Lopta mu, naravno, ispada iz ruke, hvata je Vazquez i donosi Španjolskoj produžetak.

Tendenciozno je sudio Lamonica, jer kako drugačije okarakterizirati seriju sudačkih pogreška. Znao je da će Hrvati fizički pasti i produžetku. Španjolci su se šetali pokraj demoraliziranih hrvatskih košarkaša.

Hrvatski navijači to nisu zaboravili, na utakmici 2017. u Cluju protiv Španjolske, razvili su transparent - "23.9.2005. Lamonica never forget".

- Sve ste vidjeli, dovoljno je to što sam ušao u teren što nikada nisam napravio. Trojica čudnih ljudi (suci Drabikovsky, Dovidavičius i Lamonica, op. a.) čudnim odlukama natjerali su me na to. Ovo su najteži trenuci u mom životu. Igrači su posve potonuli, toliko su u depresiji da niti jedan nije bio sposoban doći na ovu konferenciju za novinare, ostali su plačući u svlačionici. Ozljede Planinića i Kasuna u prvom poluvremenu, sudačke pogreške, ništa nas nije pomazilo - rekao je nakon utakmice tadašnji izbornik Neven Spahija.

5. Hrvatska - Turska 1-3 (1-1)** (Europsko prvenstvo 2008. u Austriji i Švicarskoj)

Svježi i puni samopouzdanja istrčali smo 20. lipnja na 'Prater', stadion na kojem smo 'probili led' na Euru 2008. protiv Austrijanaca u prvoj utakmici skupine. Protivnik je bila Turska, ta nesretna Turska, koja je uz manje sportsko čudo uspjela preokrenuti Češku u svojoj skupini i uhvatiti zadnji vlak za četvrtfinale.

Bilić nije puno eksperimentirao, odlučio se 'reprizirati' Nijemce identičnom postavom kao u skupini:

Hrvatska (4-4-1-1): Pletikosa; Ćorluka, Šimunić, R. Kovač, Pranjić; Srna, N. Kovač, Modrić, Rakitić; Kranjčar; Olić

Pisalo se da Terimovi izabranici pucaju po šavovima, da jedva spajaju kraj s krajem zbog izostanaka igrača. U jednoj nesadržajnoj utakmici imali smo prividnu dominaciju, ali velikih šansi nije bilo.

Sve do 119. minute, u kojoj je Luka Modrić uložio posljednje atome snage kako bi poslao loptu do Ivana Klasnića, koji šalje loptu u mrežu. Nastala je erupcija oduševljenja, Bilić i stožer slave, ma dajte nam tu Njemačku opet...

I onda 122. minuta, koja će vječno ostati zapisana crnim slovima u hrvatskoj nogometnoj povijesti. Minuta u kojoj Semih Sentürk zakucava loptu sa 16 metara pod prečku Pletikosina gola, minuta u kojoj su naši stoperi prvi put zakasnili izblokirati opasan šut na čitavom turniru.

Jedna greška i sve se vraća na nulu. Igrači padaju u stanje šoka, demoralizirani izlaze pucati penale. Psihički padamo u najvažnijem trenutku i osokoljeni Turci to krvnički naplaćuju.

Modrić, Rakitić i Petrić promašuju, dok s druge Arda, Sentürk i Hamit Altintop pogađaju. Hrvatska je izbačena u jednoj od najdramatičnijih završnica Europskih prvenstava u povijesti.

- Nikad neću zaboraviti tu večer, taj potez i gol. Hrvatskoj sam zabio gol koji mi je promijenio život. I nekoliko godina nakon te utakmice na ulici me znaju zaustaviti navijači i čestitati mi. Bio je to najbolji potez moje karijere, najveća utakmica - ispričao je za 24sata u ekskluzivnom razgovoru Sentürk pa dodao:

- I dan danas si pustim snimku toga gola. Stalno ga gledam. Pogledao sam ga valjda 1000 puta i još ću ga puno puta pogledati.

Mjesecima poslije raspravljat će se što bi bilo da Bilić nije slavio, da je Rakitić ispucao 'onu loptu' u tribine, ali u sjećanju zauvijek ostaju bolni krikovi Srne, Ćorluke i suigrača nakon konačnog pada. Igrači će i danas reći da im ta utakmica predstavlja nešto najbolnije u životu.

6. Cibona - Partizan 74-75 (Finale ABA lige 2010.)

Sjećam se, kao da je netko ugasio ton, kazao je Dušan Kecman nakon utakmice po kojoj ga i danas najviše pamte. Navijačima i igračima Cibone, ali i svim ljubiteljima hrvatske košarke ta je utakmica ostala u lošem sjećanju.

Sve je izgledalo kao da će Cibona staviti ruke na trofej ABA lige u prepunoj zagrebačkoj Areni. Podsjetimo, Partizan je osam sekundi prije kraja produžetka imao vodstvo 72-71 i dva slobodna bacanja, no Lawrence Roberts je promašio oba pokušaja.

Cibona je uhvatila loptu, a Bojan Bogdanović samo 0,6 sekundi prije kraja pogodio tricu za 74-72. Cijela dvorana i igrači Cibone krenuli su sa slavljem, ali onda je Kecman očajničkim pokušajem duboko iz svoje polovice donio pobjedu Partizanu i ušao u povijest.

7. Hrvatska - Portugal 0-1 (0-0)*

Ante Čačić odlučio je na travnjak u Lensu postaviti istu postavu koja je nadigrala Turke i Čehe, dok je njegov suparnik Fernando Santos eliminirao "dječje bolesti" iz prve tri utakmice. Maknuo je Vierinhu i Ricarda Carvalha iz obrane, osvježio vezni red i taktički izuzetno dobro pripremio svoje pulene.

Hrvatska je, složit će se mnogi, na Europskom nogometnom prvenstvu 2016. u Francuskoj igrala najbolji nogomet godinama unazad. Možda i bolji od onog na SP-u u Rusiji dvije godine kasnije.

Portugal je posve zaustavio lepršavu igru Hrvatske "sjeckanjem" igre sitnim faulovima (imali su ih 13 na poluvremenu, naši 4). Santos je odlučio preuzeti rizik uvođenjem trećeg napadača Ricarda Quaresme, krilnog igrača koji nema pretjeranih defenzivnih sklonosti u 87. minuti.

Poslije 90 regularnih minuta, niti jedan protivnik nije pucao u okvir gola što jasno oslikava kakvu smo utakmicu gledali večeras. U prvom produžetku gledali smo nastavak dešavanja iz regularnog dijela, kao da su obje reprezentacije čekale penale.

Vatreni su tek ulaskom Marka Pjace od 109. minute počeli igrati okomitije na gol Portugalaca, a nova velika šansa propuštena je u 112. minuti. Brozović je ubacio iz kornera, ponovo je Vida bio na skoku, gdje je imao čistu situaciju, budući da je njihov golman Rui Patricio poletio u prazno. Lopta je, nažalost, završila pored gola.

I onda, šok. Flashback. Vraćaju se slike Pratera, miješaju se se turske i portugalske boje. Oni slave, mi tugujemo. Ivan Perišić pogodio je stativu u 117. minuti, iako su svi tu loptu vidjeli u golu.

Odmah su Portugalci izašli u kontru, napravili ubojitu kombinaciju, gdje se Quaresma našao na pravom mjestu, u pravo vrijeme i poentirao za prolazak Portugalaca u četvrtfinale.

Portugalci su promarširali Francuskom, u finalu čudesnim golom Edera srušili domaćina Francusku i ispisali povijest, a nama je ostalo tapšanje za dobru igru.

8. Srebro Damira Martina u samcu (Olimpijske igre 2016. u Rio de Janeiru)

U početku je bio jako dobar, pa napeto, a na kraju iznenađenje, ukratko nam je opisala majka našeg srebrnog olimpijca. Presretna sam, bila sam sigurna da je prvi, no kad sam poslije došla k sebi, gledam - nema zlata, ispričala nam je Dubravka Martin, majka našeg sjajnog veslača Damira Martina, koji je na OI-ju u Rio de Janeiru osvojio srebro u samcu.

- Puna je kuća medalja, to je uvijek puno, za to nema straha - kaže ponosna mama.

O pobjedniku je odlučio fotofiniš, a Damir je bez zlata ostao za nekoliko tisućinki. Olimpijski pobjednik postao je iskusni Mahe Drysdale.

Martin, Drysdale i Synek brzo su se nakon starta izdvojili kao glavni kandidati za zlatnu medalju, a u posljednjih je 500 metara kao prvi ušao Novozelanđanin. No Damir tada 'pali turbo' i nevjerojatnom završnicom prestiže Drysdalea. U posljednje metre fantastični je dvojac ušao izjednačen i na samom se kraju činilo da je Martin prestigao legendu svjetskog skifa.

I kad smo svi već počeli slaviti, objavljen je fotofiniš, na kojem se vidjelo da je Novozelanđanin za tisućinku ispred našeg Damira.

9. Hrvatska - Argentina 2-3 (finale Davis Cupa u Areni, studeni 2016.)

Naši tenisači su u zagrebačkoj Areni jurili prema popularnoj "salatari". Davis Cup bio je nadohvat ruke, vodili smo nakon drugog dana 2-1 i trebala nam je samo jedna pobjeda u nedjelju, 27. studenog 2016. u singlu.

Juan Martin del Potro bio je argentinski junak jer je velikim preokretom srušio Marina Čilića, koji je prokockao 2-0 u setovima. Potom je Federico Delbonis razbio Ivu Karlovića i petom, odlučujućem meču, i tu je priči bio kraj.

Poraz Čilića od načetog Del Potra djelovao je demoralizirajuće na cijelu momčad. Ljutit je bio i Borna Ćorić, koji nije dobio priliku, izbornik Krajan smatrao je da Ćorić nije spreman. Događaj je upriličio i pokojni Diego Armando Maradona, koji je u svom stilu ludio, dizao atmosferu...

Nedjelja, 27. studenog

Subota, 26. studenog

Petak, 25. studenog:

10. Dinamo - Šahtar 3-3 (4. kolo skupine Lige prvaka 2019.)

Veliko slavlje su nekoliko minuta kasnije zamijenili tuga i tišina. Trebala je to biti noć za pamćenje, noć u kojoj će Dinamo doći na korak od osmine finala Lige prvaka, a onda se sve raspalo u sekundi.

Dinamo i Šahtar su odigrali ludu utakmicu. Gosti su poveli, Dinamo je potom okrenuo rezultat s tri gola, da bi Ukrajinci u sudačkoj nadoknadi zabili dva gola za 3-3. Šahtar je treći gol zabio u osmoj minuti nadoknade golom iz penala.

Ukrajinci su poveli u 13. minuti golom Alana Patricka, no "Modri" su okrenuli rezultat golovima Brune Petkovića u 25. minuti, Luke Ivanušeca u 83. minuti, te kapetana Arijana Ademija u 89. minuti. Maksimir je gorio, navijači su skakali od sreće, jer su svi mislili da su tri boda u rukama, a onda tišina.

Šahtar je u trećoj minuti sudačke nadoknade smanjio golom Moraesa, a u petoj minuti sudačke nadoknade Brych je dosudio kazneni udarca za goste, nakon što je Theophile-Catherine udario Pjatova laktom u lice. Njemački sudac je jako dugo provjeravao s VAR-om je li uistinu penal, a nakon nekoliko minuta je i potvrdio svoju odluku. Tete je u 90+8. zabio za 3-3 i zlatni bod ukrajinske momčadi.

- Zašto mi imamo VAR? On mora gledati situaciju na Taisonu, zašto gleda nešto drugo, zašto gleda start Theophilea na Pjatovu koji je, doduše, za penal? Cirkus i skandalozno. Tako će biti i u Hrvatskoj i u Ligi prvaka - ljutito je nakon utakmice pričao tadašnji trener Dinama Nenad Bjelica.