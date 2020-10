'Najveći' opet među najvećima: Krčmar je izborio odlazak na SP!

Boris Krčmar (41) nastavlja s nevjerojatnim igrama ove godine. Nakon što je uzeo nekoliko Top 10 skalpova, došao nadomak TOP100 na ljestvici, sad je po drugi put u karijeri izborio odlazak na Svjetsko prvenstvo

<p>Dok će mnogi sportaši tek krenuti na malu božićnu pauzu, pred <strong>Borisom Krčmarom </strong>(41) bit će veliki izazov. 'Najveći' je osvojio istočnoeuropske kvalifikacije te se plasirao na nadolazeće Svjetsko prvenstvo u pikadu koje će se već tradicionalno održati u Londonu! </p><p>- Ako želite čuti tko će biti sljedeća velika senzacija s područja istočne Europe, svakako zapratite Borisa Krčmara! Igrao je odlično na nedavnom Players Championshipu, vrhunski je igrač elektronskog pikada, a nakon prilagodbe je počeo pokazivati na što je sve spreman i da su velike stvari pred njim - rekao je komentator PDC-a i bivši reprezentativac Australije <strong>Paul Nicholson </strong>o Borisu za vrijeme prijenosa meča u kojem je igrao najbolji poljski pikadist <strong>Krzysztof Ratajski, </strong>a valja spomenuti da ga je Krčmar pobijedio na ovogodišnjem izdanju PDC Autumn Seriesa.</p><p>Dok se oni iz samog vrha bore na European Grand Prixu u Njemačkoj, Boris je 'zapeo' te dominantnom predstavom slavio sa 6:1 u finalu protiv Mađara <strong>Patrika Kovacsa </strong>za drugi odlazak na SP u karijeri! Velika je to čast za hrvatskog pikadista koji je bio u Ally Pallyju 2010. godine, ali nije uspio u preliminarnoj rundi pobijediti danskog predstavnika <strong>Pera Laursena</strong>. No, već je tad pridobio simpatije publike kad je s prve tri strelice u meču pogodio najvećih mogućih 180.</p><p>Na putu do finala je korak prije borbe za odlazak na SP slavio protiv drugog hrvatskog predstavnika Marija Čegira sa 6-2. Nitko mu nije ni ozbiljnije zaprijetio jer je 'Najveći' projurio od prvog kola do naslova. Prvo je dobio Jozsefa Rucku sa 6-3, zatim Nemetha Szabolcsa s istim rezultatom pa je u polufinalu slomio spomenutog Čegira te u Finalu Kovacsa.</p><p>Svjetsko prvenstvo u pikadu počinje u petak, 18. prosinca u Alexandra palači u Londonu, a bit će ovo povratak Borisa Krčmara nakon 10 godina. Aktualni svjetski prvak je Peter 'Snakebite' <strong>Wright</strong>, ali sigurno će što za reći imati i 'Mighty' Michael van Gerwen te možda i igrač u trenutno najboljoj formi, Gerwyn 'Iceman' <strong>Price</strong>.</p>