Najveći regionalni talent vraća se u kavez FNC-a nakon ozljede: Neka zna da mu želim najgore

Nije me bilo godinu dana, a bio sam svugdje po malo. Malo sam trenirao, radio na popularnosti i ponovno malo trenirao. Za nekoga je to malo puno, a sad sam se oporavio od teške povrede i operacije te se vratio nikad jači i jedva želim da pokažem svima kakva verzija 'Skull Crushera' se vraća, započeo je za 24sata najveći regionalni MMA potencijal i talent Marko Bojković (21, 3-0).

Borac iz beogradske Ahilej borilačke akademije vraća se u kavez Fight Nation Championshipa godinu dana nakon što je u Zaboku slavio jednoglasnom sudačkom odlukom protiv Gruzijca Luke Giorgadzea (22, 5-1) na priredbi 'FNC 5'. A sad ga čeka meč u glavnom dijelu 'FNC 11: Fight for legacy' priredbe.

U pauzi nije mirovao. Radio je na oporavku od ozljede i rehabilitaciji, a osim toga, njegova popularnost na društvenim mrežama veoma je porasla te trenutačno broji 60 tisuća pratitelja na Instagramu.

- Smislio sam taj neki novi level zezancije i prankam ga, to su milijunski pregledi. U jednom trenutku mi je doseg objave za mjesec dana bio četiri milijuna. Nisam sjedio prekriženih ruku, već razmišljao o tome. Sad je malo veći fokus na meču, ali nakon toga se vraćamo - objasnio je rast popularnosti pa se osvrnuo na želje mnogih od tih 60.000 da ukrsti rukavice s nekim borcem iz regije:

- Znam da bi fanovi voljeli da se tučem s nekim odavde, ali neću raditi ni sa kim iz regije. Treniram i u Hrvatskoj, osjećam se kao kod kuće, ne bi imalo smisla da se borim. Želim samo što bolje protivnike.

Istaknuo je kako je ovo tek početak te kako je njegov cilj biti prvak najveće svjetske organizacije UFC-a, a tamo želi otići direktno iz kaveza najbrže rastuće MMA organizacije u ovom dijelu Europe. Želi nastupati u najvećim svjetskim dvoranama, a sad će nastupiti protiv Shamila Irisbieva (25, 4-1), Čečena s belgijskom putovnicom s kojim ne može razgovarati drugačije nego na engleskom.

- Ako će biti uživo press konferencija, naučio sam tri osnovna izraza 'I'll kill you', 'f*ck you', 'f*ck off' napamet i to ću pričati, neću tamo pričati u astrofizici. Bitno da zna da mu želim sve najgore - zaključio je Marko.

Priredba 'FNC 11: Fight for legacy' na rasporedu je 28. svibnja s početkom u 19 sati u Areni Zagreb

